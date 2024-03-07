Balıkesir\'de tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları yoğun ilgi görüyor

Ekonomi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) düzenlenen tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları yoğun ilgi görüyor.

Börezli Mahallesi'nde yer alan BAÇEM'de düzenlenen 11'inci tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna yurdun değişik yörelerinden 83 kişi katıldı. Çeşitli meslek dallarından vatandaşların yer aldığı kursta teorik bilgilerin ardından arazide uygulamalı dersler yapıldı. Kursların ilgi gördüğünü belirten BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, kurslara bugüne kadar binin üzerinde vatandaşın katıldığını ve bunlardan 300'ünün kendi markalarını oluşturduklarını söyledi. Tanrıkulu, "BAÇEM'de tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursunun 11'ncisini yapıyoruz. Ülkemizin hemen her bölgesinden kursiyerimiz var. 83 kursiyerimiz eğitimlerine devam ediyorlar. Perşembe günü tıbbi aromatik bitkilerle ilgili tarımsal gelişim paneli yapacağız. Yine Kazdağları'nda bitki tanıtım turu ile kursumuzu bu ikinci haftasında tamamlamış olacağız. Böylelikle binin üzerinde kursiyerimizi mezun etmiş oluyoruz. Bunlardan da neredeyse 300 kadarı kendi markasını kurdu. Bu konuda danışmanlık şirketleri, eğitim şirketleri kurarak yollarına devam ediyorlar" diye konuştu.

Kursiyerlerden Eda Girgin, çiftçi olduğunu belirterek, "Bugün BAÇEM'de eğitimdeyiz. Eğitimimizin 7. günü. Genç bir çiftçi olarak BAÇEM'in bana verdiği eğitimle tarımı daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Arkadaşlarımızla burada tarımı daha farklı noktalara taşımak ve ekolojik tarımı geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. BAÇEM bu konuda bize çok yardımcı oldu" dedi.

Bilgisayar Mühendisi Fırat Karakurt da, "Adıyaman'dan geliyorum. BAÇEM'deki ikinci eğitimim. Daha önce zeytincilik eğitimine katılmıştım. Bilgisayar mühendisiyim ama dijital tarım sistemleri ve bir taraftan gıdanın ekolojisi ile ilgileniyorum. İleride üretici olmak istiyorum. Bu imkanın bize sağlanması çok güzel. BAÇEM'in bir kesişim alanına dönüşmesi, birçok insanın burada kurduğu ilişkilerle gelecekte böyle şeyler yapmayı planlaması bence çok güzel" dedi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Kevser Çorak, "Ziraat yüksek mühendisiyim. Bu kursun sonunda kendi alanımla alakala kurduğum danışmanlık sayfasında bilgiler vermek amacındayım. Çiftçimizi daha doğru bilgilerle bilgilendirmek ve onlara rehberlik etmek istiyorum" dedi. - BALIKESİR