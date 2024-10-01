Balıkesir'de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı

Balıkesir\'de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 12. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu, yurtdışından ve Türkiye'nin dört bir yanından 80 kursiyerin katılımıyla başarıyla sona erdi. Kurs, teorik ve pratik eğitimlerle desteklendi ve katılımcılar, sertifikalarını Kazdağları'nda yapılan yürüyüşle aldı.

01.10.2024 15:19  Güncelleme: 15:22
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından düzenlenen 12. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu, yurdun dört bir yanından gelen 80 kursiyerin katılımıyla tamamlandı.

Türkiye'nin aromatik bitki yetiştiriciliğinde önde gelen kurumları arasında yer alan BAÇEM, 12. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'nu başarıyla gerçekleştirdi. 16-27 Eylül günleri arasında düzenlenen ve 10 gün süren eğitimlerde kursiyerler teknik bilgi ve pratik beceri kazandılar. Kahramanmaraş'tan, Sinop'a, Diyarbakır'dan Denizli'ye kadar yurdun dört bir yanından toplam 80 kursiyerin katıldığı kurs, alanında uzman akademisyenler ve BAÇEM teknik eğitim personelleri tarafından verildi. Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Bezmialem Üniversitesi'nden akademisyenlerin de katkı sağladığı kursun 9. gününde alanında uzman eğitmenlerin katılımıyla 'Tarımsal Girişimcilik Paneli' düzenlendi. Katılımcılar, girişimcilik konusunda bilinçlendirildi.

Aromatik bitkilerle yakından tanışan, teorik ve uygulamalı eğitimler alan kursiyerler, üretici ziyaretleriyle aromatik bitkilerin kullanım alanlarını yerinde gördü. 12. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu, Kazdağları flora yürüyüşü ile son buldu. Kazdağları'nda toprak ve bitkilerle yakından tanışan kursiyerler, 10 gün süren eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na Kıbrıs ve Türkiye'nin dört bir yanından kursiyerlerin katıldığını dile getiren BAÇEM Şube Müdürü Nazım Tanrıkulu, "BAÇEM kurslarımıza ilgi her geçen gün artıyor. Hatta Kıbrıs'tan da bu sene katılım vardı. Ayrıca dünyanın farklı yerlerinden de bu eğitime katılanlar oldu. Toplamda bin 200 mezun vermiş olduk. Kurs sonrasında kursa gelen tarımsal girişimciler, kendi hayalleri ve kursa gelirken başvuru sırasında özellikle projeleriyle ilgili motivasyonlarını yazdıkları için onlarla ilgili ne yapacaklarına dair bir yol haritası da oluştu. Kursun sonrasında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Paneli düzenleyerek kursumuzu panel ile taçlandırmış olduk" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çiftçilik, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı - Son Dakika

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