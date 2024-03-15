Balıkesir\'de Yağışlar Zeytincileri Sevindirdi

Gürcistan Dışişleri Bakanı: Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Güçlü İşbirliğine Sahip

Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın siyasi, ticaret, ekonomi, savunma, kültür, ulaştırma, enerji, modern teknolojiler, turizm ve diğer alanlarda güçlü işbirliğine sahip olduğunu belirtti. Darçiaşvili, üç ülkenin bölgesel işbirliğine olan bağlılığını ve üçlü formattaki ortaklığın önemini vurguladı. Ayrıca, Gürcistan'ın Güney Kafkasya'da barışı desteklediğini ve bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi için Azerbaycan ve Ermenistan'ın anlaşarak barış anlaşması imzalamasını umduklarını ifade etti. Toplantıda ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeler ve Gürcistan'ın AB ile entegrasyon süreci de ele alındı.