Oda başkanı Niyazi Tunç artan girdi maliyetleri sonrasında simit ve unlu mamul üreticilerinin sıkıntıya girdiğini belirterek, alınan kararlı simit fiyatında 1 liralık güncellemeye gittiklerini söyledi. Tunç, "Son dönemde gelen fiyat artışlarıyla birlikte un, yağ ve işçilik fiyatları artış gösterdi. Esnafımız ürettiği simitten para kazanamaz duruma geldi. Bu nedenle aldığımız karar doğrultusunda simit fiyatlarını 1 lira artışla güncelledik" diye konuştu - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Simit, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Balıkesir'de simit 5 lira oldu - Son Dakika

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