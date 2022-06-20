Balıkesir Gümrük Müdürlüğü açıldı - Son Dakika
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Balıkesir Gümrük Müdürlüğü açıldı

20.06.2022 13:54
Balıkesir Gümrük Müdürlüğü açıldı

Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü bünyesinde kurulan Balıkesir Gümrük Müdürlüğü faaliyetlerine başladı.

Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü bünyesinde kurulan Balıkesir Gümrük Müdürlüğü faaliyetlerine başladı. Balıkesir OSB binasındaki geçici yerinde faaliyetlerine başlayan Gümrük Müdürlüğü'nden ilk ithalat ve ihracat gerçekleştirilirken, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi içinde yapılan Gümrük Müdürlüğü kalıcı tesisi ise hızla inşa ediliyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Balıkesir Gümrük Müdürlüğü açıldı. Haziran ayında faaliyetlerine başlayan ve 5 personel ile iş başı yapan Gümrük Müdürlüğü'ne Ekrem Atalay atandı. Balıkesir OSB binası içindeki geçici yerinde hizmet vermeye başlayan Gümrük Müdürlüğü'nden ilk ihracat ve ithalat da gerçekleşti. İlk ithalat Yarış Kabin firmasına ait olurken, ilk ihracata konu ürünler ise Bekkiler firması ile yurt dışına gönderildi. Göreve yeni başlayan Gümrük Müdürü Atalay ise yeni kurulan müdürlüğün Balıkesir'e hayırlı olmasını temenni etti.

OSB'nin yıldızı parlıyor

Balıkesir OSB bünyesinde faaliyetine başlayan Gümrük Müdürlüğü için OSB sınırları içinde kalıcı bir tesis inşa ediliyor. Konuyla ilgili bilgi veren BALOSB İmar Müdürü Akın Ünal, "Yaklaşık 30 dönümlük bir arazide şubat ayında ihalesini yaptık ve mart ayında yer teslimini yaparak işe başladık. Yaklaşık 7 bin 740 metrekarelik bir alan burası. Tesis 9 binadan oluşuyor. Giriş çıkış noktaları, müştemilatlar, hizmet binası, ana bina, köpek kulübesi bakıcı odası gibi. Şu an yüzde 25'i tamamlandı ve bütün binaların kabası olarak da dersek yüzde yetmiş beşlerdeyiz kaba inşaat olarak. Bu yıl Aralık ayı içinde bitirilmesi planlanıyor. Müteahhidimizin ilerlemesine göre bu sürede bitirebilecek gibi duruyoruz. Bu boyuttaki bir işe göre çok hızlı ilerliyoruz diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Balıkesir Gümrük Müdürlüğü inşaatını yerinde inceleyen OSB Müdürü Mesut Eray da, inşaatın hızla ilerlediğini ifade ederken, Lojistik Köy ile Gümrük Müdürlüğü'nün birbirini tamamlayan iki unsur olduğuna vurgu yaptı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Balıkesir, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir Gümrük Müdürlüğü açıldı - Son Dakika

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