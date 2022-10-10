Balıkesir haber | BALIKESİR - Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu sürüyor - Son Dakika
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Balıkesir haber | BALIKESİR - Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu sürüyor

10.10.2022 14:05

Balıkesir haberler... Denizlerde av sezonunun başlamasının ardından Balıkesir'in Bandırma ilçesine bugün 10 bin 500 çift palamut getirildi.

Denizlerde av sezonunun başlamasının ardından Balıkesir'in Bandırma ilçesine bugün 10 bin 500 çift palamut getirildi.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı ve Balıkesir İli Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, denizlerde palamut bolluğunun sürdüğünü söyledi.

Işık, balıkçıların bu sezon bol palamut yakaladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Palamut balıkçılığı Karadeniz'de var. Poyraz rüzgarıyla beraber 2 günden beri Bandırma Körfezi'nde de balıkçılarımız yüklü miktarda palamut avlıyor. Bugün Bandırma Su Ürünleri Haline 10 bin 500 çifti aşkın palamut geldi. Balıkçımız bu yüzden mutlu ama tekrar 2-3 gün poyraz esecek. Karadeniz'de de palamut devam ediyor."

Balıkçılardan Akın Toplu da günde yaklaşık 5 bin çift palamut yakaladıklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Balıkesir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir haber | BALIKESİR - Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu sürüyor - Son Dakika

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