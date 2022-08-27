Kruvaziyer turizmi için Ayvalık Boğazı'nın derinleştirilmesi talebi - Son Dakika
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Kruvaziyer turizmi için Ayvalık Boğazı'nın derinleştirilmesi talebi

27.08.2022 15:08
Kruvaziyer turizmi için Ayvalık Boğazı'nın derinleştirilmesi talebi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dış turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi için uluslararası düzeyde temaslar sürerken, ilçeye kruvaziyer gemilerle turist getirilmeye çalışan bir turizm firması ise bu yönde başlattıkları çabaların karşılığının alınabilmesi için Ayvalık...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dış turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi için uluslararası düzeyde temaslar sürerken, ilçeye kruvaziyer gemilerle turist getirilmeye çalışan bir turizm firması ise bu yönde başlattıkları çabaların karşılığının alınabilmesi için Ayvalık Boğazı'nda derinleştirme çalışmalarına bir an önce başlanması gerektiğine dikkat çekti.

Ayvalık'ın en önemli turizmcilerinden Alp Sezek, geçen hafta 100 metrelik kruvaziyer yat gemisinin Bodrum limanında çıkıp, Çeşme'ye ve sonrasında Ayvalık'a getirildiğini hatırlatarak, "Ancak pek çoğu Amerikalı olan turistleri taşıyan bu gemiyi Ayvalık Boğazı'ndan içeriye girebilmesi mümkün olmadı." dedi.

Ayvalık Boğazı'nın uluslararası sulara açılan noktasındaki Çıplak Ada açıklarında demirleyen gemide zengin turistleri Ayvalık ve Cunda Adası'na götürememenin ilçe ekonomisi için çok ciddi bir kayıp olduğunu vurgulayan Sezek, "Ayvalık Boğazı'nın poyraz havalarda derinlik 3.80 metre, durağan havalarda ise bu derinlik, 4 metre civarına yükseliyor. Oysa bizim getirdiğimiz kruvaziyer yat gemilerin bu boğazdan geçebilmesi için deniz dibi derinliğinin ortalama 5.5 metre olması gerekiyor. Bunun için de boğazda kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ayvalık Boğazı'nın kruvaziyer gemilere açılabilmesi için boğazda derinleştirme çalışmalarının yapılabilmesine ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi'ne gerekli talepleri ilettiklerini aktaran Alp Sezek, kısa sürede yapılabilecek deniz dibinin kazılmasına yönelik çalışmaların ardından önümüzdeki turizm sezonunda kruvaziyer gemilerin Ayvalık'a girmesi halinde bölge turizmine çok ciddi ekonomik kazançların sağlanabilmesinin mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Ayvalık, turist, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kruvaziyer turizmi için Ayvalık Boğazı'nın derinleştirilmesi talebi - Son Dakika

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