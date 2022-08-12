Balıkesir'de köylerden topladıkları eski halı ve kilimleri tamir edip satıyorlar - Son Dakika
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Balıkesir'de köylerden topladıkları eski halı ve kilimleri tamir edip satıyorlar

12.08.2022 09:24
Balıkesir'de köylerden topladıkları eski halı ve kilimleri tamir edip satıyorlar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çağatay Bayramoğlu ve Muammer Aşık, köylerden topladıkları eski halı ve kilimleri tamir edip ekonomiye kazandırıyorlar.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çağatay Bayramoğlu ve Muammer Aşık, köylerden topladıkları eski halı ve kilimleri tamir edip ekonomiye kazandırıyorlar. Halı ve kilimler için on-line mezatlar da düzenleyen Bayramoğlu ve Aşık, ürünlerin ilgi gördüğünü söylediler.

Edremit'e bağlı Bostancı Mahallesi'nde Çanakkale- İzmir karayolu kenarında eski halı kilim ve eski ev eşyaları ticareti yapan 26 yayındaki Çağatay Bayramoğlu ve 49 yaşındaki Muammer Aşık, köylerden topladıkları eski halı ve kilimleri tamir ettikten sonra meraklıları ile buluşturuyorlar. Eski ev eşyalarını da alıp satan iki arkadaş ilgiden oldukça memnun. Ürünlerin ilgi gördüğünü anlatan Çağatay Bayramoğlu;" Köylerden bu güzel halı ve kilimleri topluyoruz. Tamir yapılacak halı ve kilimleri tamir ediyoruz. Ekonomiye katkı sağlıyoruz. Köy insanı zamanında dokumuş bunları. Bunlara değer vermişler, emek vermişler. Biz de o değerleri tekrardan yaşatmak için uğraşıyoruz. Muammer ağabeyle birlikte on-line müzayedeler yapıyoruz. Mezatlar yapıyoruz. Bunlara değer veren insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Bunlar halkımızın sanatı. Zamanında bin bir emekle dokunmuş. Koyunlar kırpılmış iğrilmiş, boyanmış. Tezgahlarda genç kızlar bunları dokumuş. Bizde nesilden nesile aktarmaya çalışıyoruz. Değer verenlerle buluşturuyoruz" dedi.

Muammer Aşık da," Kozak halı kilim bölgesinden doğal bölgeden çıkan ürünleri, halıları, kilimleri en güzel şekilde tamir edip ekonomiye kazandırıyoruz. Eski el dokuma halılarını son noktaya güzel bir şekilde ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu çabalarımız karşılığında da dünyanın her bir yanına on-line mezatlarda bu ürünleri buluşturuyoruz. Bölgemizin bu ürünlerden gayet zengin olduğu kanısına vardık. Güzel bir bölgede yaşadığımız için çok mutluyuz" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Muammer Aşık, Balıkesir, Çanakkale, Edremit, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de köylerden topladıkları eski halı ve kilimleri tamir edip satıyorlar - Son Dakika

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