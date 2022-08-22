Başlangıç olarak Afet Evleri, TOKİ ve Gaffar Okkan parkı çevresinin doğal gaza kavuşması planlanmakta. Başkan Mehmet İrem Himam " 2023 yılı Ocak ayında BOTAŞ tarafından boru hatlarının gaz arzına hazır hale getirilmesinin ardından 2023 yılı ilkbaharında halkımızın doğal gaz konforuyla tanışmasını heyecanla bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ın çabalarıyla Gömeç in doğal gaz arzının sağlanması projesi hem BOTAŞ hem de AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş yatırım planlarına alındı.

Kaynak: İHA

Mehmet İrem Himam, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Başkan Himam'dan doğal gaz müjdesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.