Balıkesir'in İhracatı 2,5 Milyar Dolara Yaklaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'in İhracatı 2,5 Milyar Dolara Yaklaşıyor

Balıkesir\'in İhracatı 2,5 Milyar Dolara Yaklaşıyor

Türkiye'nin 2024 yılının ocak-nisan dönemindeki ihracatının yüzde 17,23'ünü gerçekleştiren Balıkesir, 2024 yılı sonunda 2,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı planlıyor. Balıkesir'in ihracatında elektrik-elektronik, su ürünleri ve hayvansal mamuller, otomotiv endüstrisi sektörleri öne çıkıyor. Irak, ABD ve İspanya, Balıkesir'in en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında yer alıyor.

08.05.2024 15:03  Güncelleme: 15:08
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Türkiye, 2024 yılının ocak-nisan döneminde 82 milyar 873 milyon dolar ihracat yaparken, Ege Bölgesi, Türkiye ihracatına 14 milyar 284 milyon dolarlık katkı sağladı. Ege Bölgesi'nin 2024 yılının ilk dört aylık döneminde ihracatı 2023 yılının aynı zaman diliminde yüzde 3 artış gösterdi. Egeli ihracatçılar, Türkiye ihracatının yüzde 17,23'ünü gerçekleştirdi. "Türkiye'yi doyuran kent" olarak nitelendirilen Balıkesir'in de ihracatı 2,5 milyar dolar seviyesini zorlamaya başladı.

Faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerinin açıklanmaya başlamasıyla birlikte yaptığı ihracatın TÜİK ve TİM tarafından açıklanan ihracat rakamının iki katından fazla olduğu ortaya çıkan Balıkesir, 2024 yılı ocak-nisan döneminde de ihracatını yüzde 5 artırarak 754 milyon dolardan 789 milyon dolara ilerletti. Balıkesir, 2024 yılı sonunda 2,5 milyar dolar ihracat hedefine koşuyor.

Balıkesir'in ihracatında ilk üç sektör; 134 milyon dolarla elektrik-elektronik sektörü, 67 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ve 26 milyon dolarla otomotiv endüstrisi sektörü şeklinde sıralandı.

Balıkesir'den ihracat yapılan ülkeler listesinin zirvesinde 39,3 milyon dolarlık tutarla Irak yer alırken, ABD 37,7 milyon dolarlık ihracatla ikinci, İspanya 23,7 milyon dolarla üçüncü oldu. Balıkesir, 2024 yılının ocak-nisan döneminde 133 ülke ve gümrüklü bölgeye ürün ihracatı yaptı. - BALIKESİR

Balıkesir İhracatı 2,5 Milyar Dolara Yaklaşıyor

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir'in İhracatı 2,5 Milyar Dolara Yaklaşıyor - Son Dakika

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