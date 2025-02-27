Balıkesir'in Ocak İhracatı 80 Milyon Doları Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'in Ocak İhracatı 80 Milyon Doları Geçti

Balıkesir, Ocak ayında 80,7 milyon dolar ihracat, 73,2 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi.

27.02.2025 11:00
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 Ocak ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'den ocak ayında 80 milyon 678 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Balıkesir'de ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat artarak, 80 milyon 678 bin dolar, ithalat ise 73 milyon 205 bin dolar olarak gerçekleşti.

Balıkesir'de Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 80 milyon 678 bin dolar, ithalat 73 milyon 205 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,8, ithalat yüzde 9,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracatın 2025 yılı ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalat yüzde 7,8 artarak 28 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'in Ocak İhracatı 80 Milyon Doları Geçti - Son Dakika

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