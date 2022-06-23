Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na Avrupa'dan uçuşlar başladı - Son Dakika
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Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na Avrupa'dan uçuşlar başladı

23.06.2022 16:39

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na Avrupa'dan uçuşlar başladı Avrupa'dan Koca Seyit'e haftada 3 uçuş İlk uçuş su takı ile karşılandı Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin turizm yatırımlarının ardından keşfedilmemiş destinasyonlar arayışında olan dünya, rotayı Balıkesir'e çevirdi.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na Avrupa'dan uçuşlar başladı

Avrupa'dan Koca Seyit'e haftada 3 uçuş

İlk uçuş su takı ile karşılandı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin turizm yatırımlarının ardından keşfedilmemiş destinasyonlar arayışında olan dünya, rotayı Balıkesir'e çevirdi. İki havayolu şirketi de bu çalışmalara kayıtsız kalmayarak Koca Seyit Havalimanı'na uçuşlar başlattı. İlk uçuş Almanya'nın Dusseldorf kentinden kalkan uçağın Koca Seyit Havalimanı'na inmesiyle gerçekleşti. Uçak apron girişinde su takı ile karşılandı. İlk gelen yolculara Büyükşehir Belediyesi çeşitli hediyeler ikram etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Ayvalık Sarımsaklı'dan Edremit Altınoluk'a kadar Körfez bölgesinde yürüttüğü mavi bayrak çalışmaları, sahil düzenleme, sağlık turizmi, gastronomi ve kültürel çalışmaları keşfedilmemiş rotalar arayışında olan dünya turizminin dikkatini çekti. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen turizm toplantıları sayesinde turizm acenteleri Avrupa'dan direkt Körfez'e gelmenin arayışındayken hava yolları şirketlerinden müjdeli haber geldi. Balıkesir Valiliğinin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerinin ve sektörün gayretleriyle gerçekleştirilen irtibatların ilk meyvelerini verdiğini belirten Başkan Yücel Yılmaz, Avrupa'dan iki şehirden Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na resmi olarak yurtdışı uçuşlarının başladığını söyledi.

Almanya'nın Dusseldorf kentinden kalkan uçak saat 14.11'de Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na iniş yaptı. 181 yolcu ve 10 mürettebat taşıyan uçak havalimanı itfaiyesi tarafından su takı yapılarak karşılandı.

Aprona park eden uçaktan inen yolcuları Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Müdürü Kurthan Gencel ve yöresel kıyafetli bir ekip karşıladı. Gelen yolculara yöresel ürünlerden oluşan küçük hediyeler takdim edildi. Almanya seferlerinin haftanın 3 günü iki ayrı firma tarafından karşılıklı seferler olarak yapılması planlanıyor.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na Avrupa'dan uçuşlar başladı - Son Dakika

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