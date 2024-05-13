Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret etti

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Ticaret Odası\'nı ziyaret etti

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret ederek Başkan Ahmet Çetin'den faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyarette turizm sezonunda yaşanabilecek olumsuzluklar, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları, altyapı ve arıtma sorunları, çarpık kentleşme ve Antandros Antik Kenti konuları ele alındı.

13.05.2024 23:20
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret ederek Başkan Ahmet Çetin'den faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve İl Jandarma Komutanı Tümg. Nurettin Alkan ile birlikte Edremit Ticaret Odası'na (ETO) ziyarette bulundu.

Ziyarette bölgenin turizm sezonunda yaşadığı nüfus artışının oluşturacağı olumsuzlukların önlenmesi ile ilgili yapılabilecekler, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları, bölgenin önemli ihtiyaçlarından olan altyapı ve arıtma sorunları, çarpık kentleşme ve Antandros Antik Kenti konularında istişarelerde bulunuldu.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, ziyaret anısına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'na zeytin hasadını konu alan bir minyatür hediye etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Edremit, Kültür, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika

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