Balon balığı avcılarına zam! Kuyruk başına ödenen ücret 5 liradan 12,5 liraya yükseldi - Son Dakika
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Balon balığı avcılarına zam! Kuyruk başına ödenen ücret 5 liradan 12,5 liraya yükseldi

05.08.2022 13:36

Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı avcılığını teşvik için adet başına yapılan ödemeye zam yaptı. Balon balığının en zararlı türü olan 'lagocephalus sceleratus'un kuyruğu ya da bütününü getirene, sayı başına 12,5 lira ödeme yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balıkçıların ağlarına ve balıklara zarar veren balon balığının popülasyonunu kontrol altına almak için kuyruk teşvikini sürdürüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, daha önce 5 lira olan kuyruk teşviki, bu yıl 12,5 TL'ye çıkarıldı. Karar, balıkçılar tarafından sevinçle karşılandı.

EN ZARARLI TÜRÜNE KUYRUK BAŞINA 12,5 LİRA

Balon balığının en çok görülen ve en zararlı türü olan 'lagocephalus sceleratus'un kuyruğu ya da bütününü getirene, 200 bin adede kadar olana sayı başına 12,5 lira ödenecek. Diğer balon balığı türlerini avlayanlara da 1 milyon adede kadar sayı başına 2,5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Balon balığı avlayanlara kuyruk başına ödenen ücret 5 liradan 12,5 liraya çıktı! Talep patlaması bekleniyor

BALIKÇILAR YENİ RAKAMDAN MEMNUN

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkanı Zafer Semerci, balon balığı avcılığında teşvikin daha da artacağını söyledi. Balıkçıların yeni rakamı ilgiyle karşıladığını anlatan Semerci, "Olta balıkçıları için de bir destek verilse iyi olur. 5 lirayken de büyük ilgi görmüştü. İnşallah daha çok avlanacak" diye konuştu.

Balon balığı avlayanlara kuyruk başına ödenen ücret 5 liradan 12,5 liraya çıktı! Talep patlaması bekleniyor

"TALEP PATLAMASI OLMASINI BEKLİYORUZ"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun da 7 aylık sürede sadece Antalya'da 9 bin balon balığının yakalanıp, teslim edildiğini aktardı. Popülasyonun kontrol altına alınması noktasında yeni teşvikin avcılığı hızlandıracağını anlatan Coşkun, "Yoğun bir talep bekliyoruz. Rakam ciddi oranda arttı. Ekosistemimize faydalı olacağını ve talep patlaması olmasını bekliyoruz" dedi.

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Destek ödemelerinin artırılması balon balığıyla mücadeleyi güçlendirecek Destek ödemelerinin artırılması balon balığıyla mücadeleyi güçlendirecek Tarım ve Orman Bakanlığı kuyruk teşviki: Balon balığının kuyruğunu getiren 12.5 lira alacak Tarım ve Orman Bakanlığı kuyruk teşviki: Balon balığının kuyruğunu getiren 12.5 lira alacak
Kaynak: DHA

Balıkçılık, Antalya, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balon balığı avcılarına zam! Kuyruk başına ödenen ücret 5 liradan 12,5 liraya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balon balığı avcılarına zam! Kuyruk başına ödenen ücret 5 liradan 12,5 liraya yükseldi - Son Dakika
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