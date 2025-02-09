Baltık Ülkeleri AB Elektrik Şebekesine Bağlandı

Ekonomi

Estonya, Letonya ve Litvanya, Avrupa Birliği'nin (AB) elektrik şebekesine bağlantı kurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın Avrupa elektrik şebekesine bağlanmaları nedeniyle Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Baltık Senkronizasyon Konektörleri açılış töreninde konuştu.

"Bugün Baltık ülkelerini kıta Avrupası elektrik şebekesine bağlıyoruz." diyen von der Leyen, Avrupa'nın Rusya ve Belarus ile kalan son elektrik bağlarını da kestiklerini vurguladı.

Von der Leyen, Avrupa'nın enerjide tehdit ve şantajdan kurtulduğunu belirterek, Rus fosil yakıtlarını da aşamalı olarak kullanımdan kaldırdıklarını anımsattı.

AB Komisyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada da Baltık ülkelerinin, Rusya ve Belarus şebekelerinden tamamen ayrılmalarının ardından Avrupa kıtasal elektrik şebekesine katıldıkları ifade edildi.

Estonya, Letonya ve Litvanya'nın, Polonya üzerinden Avrupa kıtasal ağına katılarak AB iç enerji pazarıyla başarılı biçimde entegre olduklarına işaret edilen açıklamada, Baltık ülkelerinin, kendi enerji sistemlerini ortak ve şeffaf kurallarla işletecekleri kaydedildi.

Açıklamada, Baltık ülkelerinin AB elektrik şebekesine entegre edilmesi için gereken yatırım maliyetinin yüzde 75'inin AB fonlarından karşılandığı, elektrik şebeke altyapısı için AB'nin 1,23 milyar avro hibe verdiği bildirildi.

Ukrayna ve Moldova da Mart 2022'de Rus elektrik şebekesinden ayrılarak Avrupa şebekesine bağlanmıştı.