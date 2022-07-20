Balyalama ve biçerdöver fiyatları belli oldu - Son Dakika
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Balyalama ve biçerdöver fiyatları belli oldu

20.07.2022 00:57
Balyalama ve biçerdöver fiyatları belli oldu

Sivas Ziraat Odası 2022 yılında geçerli olacak balyama ve biçerdöver fiyatlarını belirledi.

Sivas Ziraat Odası 2022 yılında geçerli olacak balyama ve biçerdöver fiyatlarını belirledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanlığı tarafından balyalama ve biçerdöver fiyatları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Sivas Ziraat Odası Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve merkez köy muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Çetindağ, balya yapımı fiyatının 8 lira, biçerdöver dekar biçim fiyatının 60 lira, 2 tonluk samanında römorkuyla birlikte fiyatının 800 lira olarak belirlendiğini söyledi.

"Ortalama bir fiyat bulduk"

Başkan Çetindağ, ortalama bir fiyat belirlediklerini ifade ederek, "Sivas'ımızda hasat yaklaştı. Bu seneki yağışlar çok iyi gitmese de diğer yıllara oranla buğdaylarımız iyi görünüyor. Önümüzde ki haftalarda biçerdöver şehrimize girecekler. Bundan dolayı Ziraat Odası olarak Türkiye genelinde araştırma yaptığımızda ortalama bir fiyat bulduk. Hububat biçerdöverlerinde Yozgat 70 lira, Gaziantep ve Çorum illeri 85 lira açıkladı. Oralar bittikten sonra en son hasat Sivas'a geliyor. Biçerdöverde çoğalmış oluyor. Motorin fiyatlarında ki düşüşlere baktığımızda Sivas'ta taban fiyatlarını 60 lira olarak düşündük. 2 tonluk samanında römorkuyla beraber 800 lira olarak biçilmesini söyledik. Balya'nın yapım fiyatı da 8 lira olarak belirlendi" şeklinde konuştu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Seyit Yıldız, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balyalama ve biçerdöver fiyatları belli oldu - Son Dakika

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