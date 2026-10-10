Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı - Son Dakika
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Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı

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Patronunu WhatsApp\'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı
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Aynı işyerinde çalışan iki işçi, WhatsApp'ta işyeri hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla kovuldu. Bölge Adliye Mahkemesi, gizlilik içeren yazışmaların işyerinde olumsuzluğa yol açtığına dair delil bulunmadığından davacı işçinin işe iadesine karar verdi.

Patronları ve iş yeri hakkında WhatsApp üzerinden mesajlaştıkları gerekçesiyle işten çıkarılan iki çalışanın yargı mücadelesinde son sözü Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) söyledi. Mahkeme, çalışanların kendi aralarında gerçekleştirdiği kapalı görüşmelerin iş akışını bozmadığına dikkat çekerek işverence yapılan feshi haksız buldu ve davacı çalışanın işe iadesine karar verdi.

İŞVEREN "İŞ YERİ DÜZENİ BOZULDU" DEDİ, MAHKEMEYE BAŞVURULDU

Olayda M.N. ve G.Ü. isimli iki personel, WhatsApp uygulaması üzerinden iş ortamına dair düşüncelerini ve şikayetlerini paylaştı. Durumdan haberdar olan işveren, yazışmaların iş yerinde huzursuzluk yarattığını iddia ederek iki çalışanın da işine son verdi. İş akdinin haksız yere feshedildiğini belirten M.N., feshin geçersizliğinin tespiti, işe iade ve boşta geçen süreye ilişkin tazminat talepleriyle İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

Davalı işveren ise savunmasında, çalışanların mesai arkadaşları ile iş yeri hakkında dedikodu boyutunu aşan ve hakaret içeren ifadeler kullandıklarını, ayrıca bazı çalışanların gizlice çekilmiş fotoğraflarını paylaştıklarını ileri sürdü. Bu şartlar altında iş ilişkisinin devamının beklenemeyeceğini savunan işvereni haklı bulan İlk Derece İş Mahkemesi, davanın reddine hükmetti.

YARGITAY’IN EMSAL KARARI HATIRLATILDI

Yerel mahkemenin kararının ardından davacı avukatı dosyayı istinafa taşıdı. Dosyayı ele alan BAM 12. Hukuk Dairesi, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin WhatsApp iletişimine dair daha önce verdiği emsal karara atıfta bulundu. Yargıtay’ın söz konusu kararında; WhatsApp’ın kişilerin kendi arasında veya gruplar halinde haberleştiği, dışarıya kapalı ve korunaklı bir sistem olduğuna işaret ediliyordu. Çalışanların iş akışını engellemediği ve çalışma ortamını olumsuz etkilemediği sürece bu tür gruplarda iletişim kurmalarının yasaklanamayacağı ve bu yazışmaların kişisel veri olarak korunmasının esas olduğu vurgulanmıştı.

BAM KARARI BOZDU: İŞÇİNİN İADESİNE HÜKMEDİLDİ

İstinaf incelemesini tamamlayan BAM 12. Hukuk Dairesi, davacı ile diğer çalışanın yaptığı görüşmelerin gizli ve kişisel veri niteliğinde olduğunu belirtti. Dosya kapsamında bu yazışmaların iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa veya iş aksamasına yol açtığına dair somut delil bulunmadığını vurgulayan mahkeme, işverenin feshi haklı veya geçerli bir sebebe dayandıramadığı sonucuna vardı.

Yerel mahkemenin ret kararını kaldıran BAM 12. Hukuk Dairesi, feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine kesin olarak karar verdi.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelSon Dakika

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