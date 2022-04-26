Bandırma balık halinde balık miktarı arttı, fiyatları düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırma balık halinde balık miktarı arttı, fiyatları düştü

26.04.2022 10:44
Bandırma balık halinde balık miktarı arttı, fiyatları düştü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık haline gelen balık miktarının artması etiketlere yansırken kilosu 70 Lira olan Hamsi 50 Liraya düştü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık haline gelen balık miktarının artması etiketlere yansırken kilosu 70 Lira olan Hamsi 50 Liraya düştü.

Bandırma Balık haline gelen balık miktarının artması etiketlere yansıdı. Balık avlanma yasağının başlamasıyla kıyı balıkçılarının getirdiği balıkların satıldığı balık halinde son günlerde gelen balık miktarında artış görüldüğünü belirten Balıkçı Barış Yıldız, " Bilindiği gibi 15 Nisan'da balık avlanma yasağı başladı. Yasak başlayınca balık halimize gelen balık miktarında azalma görüldü. Bu da balık fiyatlarının artmasına sebeb oldu. Ancak bugün gelen balık miktarında artış olunca, bu artış tezgahtaki fiyat etiketlerine yansıdı. Bugün 70 Lira olan Hamsi kilosu 50 Liradan, Sardalya, İstavrit, Sardalya ve Gümüş balıkları da yine kilosu 50 Liradan satılıyor. Balık miktarı artarsa balık fiyatları düşer " şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Bandırma balık halinde balık miktarı arttı, fiyatları düştü
Bandırma balık halinde balık miktarı arttı, fiyatları düştü
Bandırma balık halinde balık miktarı arttı, fiyatları düştü

YORUMLAR
500
Başkent sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması başlıyor Başkent sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması başlıyor Ramazan Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti Ramazan Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti

Büyükşehir Belediyesi, Barış Yıldız, Balıkesir, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bandırma balık halinde balık miktarı arttı, fiyatları düştü - Son Dakika


Son Dakika
10:40 CHP'li Özgür Özel'in "Erdoğan tarih önünde mahkum olacak" sözlerine AK Parti Sözcüsünden tepki: Milli iradeyi tehdit
10:40 Budamak için çıktığı ağaçta cesedi asılı kaldı!
10:38 Gizemli hepatit virüsünün kaynağının toplumda yaygın olarak görülen bir virüs olduğu açıklandı
10:35 1996 model minibüse 300 bin TL harcadı! Hurda minibüs VIP araca dönüştü!
10:09 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?
10:09 Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na gönderme: Sizden daha fazlasını isteyeni bulmayın
10:08 Engelli şoför kazaya neden oluyordu! Şikayetçi olmadılar!
10:05 Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 154 sözleşmeli personel alınacak
10:01 Kruvazör batırılınca Putin müzakerelerden çekildi iddiası: Gururu kırılmış!
09:54 Porsuk Çayı'na düşen telefonunu almak için suya atladı, az daha canından oluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 10:52:50. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma balık halinde balık miktarı arttı, fiyatları düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement