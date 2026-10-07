Bandırma'da 8. Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı'nda yerli damızlığın önemi vurgulandı - Son Dakika
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Bandırma'da 8. Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı'nda yerli damızlığın önemi vurgulandı

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Bandırma'da TAGEM, Zootekni Federasyonu ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle 8. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı düzenlendi. TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal, gıda arz güvenliği ve yerli milli damızlıkların önemine dikkat çekti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Zootekni Federasyonu ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle 8. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı yapıldı.

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, dünya nüfusunun arttığını, iklimlerin değiştiğini belirterek, ülkelerin gıda arz güvenliğini sağlamasının önemli olduğunu ifade etti.

Çakal, bu kapsamda 49 araştırma enstitüsünün bu görevi başarıyla sürdürdüğünü dile getirerek, "Öyle bir yol ayrımındayız ki gıda arzınızı sağlamak zorundasınız. Küresel şirketler ile rekabet etmek zorundasınız. Ele güne muhtaç olmadan kendi gıdanızı temin etmek zorundasınız." dedi.

Tarım için 3 önemli doğal kaynağa ihtiyaç olduğunu belirten Çakal, şöyle dedi:

"Bunlardan ilki toprak, ikincisi su, üçüncüsü ise damızlık ya da tohumunuz. Toprağınız varsa, suyunuz varsa yeterli değil. Tohumluk ya da damızlık materyaliniz yoksa bir şey yapmanız mümkün değil. Bunun yanında toprak ve suyunuz var ancak tohum ya da damızlığınızı yurt dışından temin ediyorsanız o zaman siz özgür ve bağımsız bir ülke olamazsınız. Özgür ve bağımsız bir ülke olmanın temelinde kendi yerli ve milli çeşitlerini yetiştirmiş, kendi yerli ve milli damızlıklarını geliştirmiş bir ülke olmanız gerekir."

Çakal, kaynakların geliştirilmesi, ıslah edilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Kerim Kılınç da kaz yetiştiriciliğinin önemine ilişkin, "Geleneksel üretimimizin ve tarihi geçmişimizin içinde kaz yetiştiriciliği yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk de ilçenin tarım ve hayvancılık alanında önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bandırma'da 8. Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı'nda yerli damızlığın önemi vurgulandı - Son Dakika
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