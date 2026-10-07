Bandırma'da 850 gramlık palamut 75 liradan satılıyor, fiyat 100 liradan düştü - Son Dakika
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Bandırma'da 850 gramlık palamut 75 liradan satılıyor, fiyat 100 liradan düştü

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Bandırma\'da 850 gramlık palamut 75 liradan satılıyor, fiyat 100 liradan düştü
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Bandırma'da 850 gram ağırlığındaki palamutlar seyyar balıkçı tezgahlarında 75 liradan satılıyor. Fiyatın birkaç gün önce 100 liradan 75 liraya gerilemesi vatandaşların ilgisini artırdı.

Bandırma'da 100 liradan satılan palamutun fiyatı 75 liraya kadar geriledi. Yaklaşık 850 gram ağırlığındaki palamutlar, seyyar balıkçı tezgahlarında vatandaşlara 75 liradan sunuluyor.

Bandırma'da seyyar balıkçıların tezgahlarında palamut fiyatlarında yaşanan düşüş dikkat çekti. Birkaç gün önce tanesi 100 liradan satılan palamut, aradan geçen kısa sürede 75 liraya kadar geriledi.

Yaklaşık 850 gram ağırlığındaki bir palamutun 75 liradan satışa sunulması, vatandaşların da ilgisini artırdı.

25 yıldır balık sektöründe seyyar satış yapan esnaf Samet Kayalı, palamutun şu anda tezgahlarda 75 liradan satıldığını belirtti. Fiyatların gerilemesiyle birlikte palamut, Bandırma'da vatandaşların ilgisinin arttığı balık çeşitleri arasında öne çıktı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bandırma'da 850 gramlık palamut 75 liradan satılıyor, fiyat 100 liradan düştü - Son Dakika
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