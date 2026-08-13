Bandırma'da Pırasa Üretimi Devam Ediyor - Son Dakika
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Bandırma'da Pırasa Üretimi Devam Ediyor

Bandırma\'da Pırasa Üretimi Devam Ediyor
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Dedeoba, Yeniyenice ve Emre kırsal mahallelerinde pırasa tohumları filizleniyor, yeniden dikim sürüyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Dedeoba, Yeniyenice ve Emre kırsal mahallelerinde pırasa üretiminde sezon çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin pırasa ambarı olarak bilinen bölgede, ocak ayında toprakla buluşturulan pırasa tohumlarının filizlenmesinin ardından yeniden dikim çalışmaları sürdürülüyor.

Bandırma'nın kırsal mahallelerinde pırasa üretimi yapan çiftçiler, tarlalarda sezon çalışmalarına devam ediyor. Ocak ayında toprakla buluşturulan pırasa tohumlarının filizlenmesinin ardından gelişen fideler, üretim sürecinin bir sonraki aşaması için topraktan çıkarılarak yeniden dikilecek alanlara taşınıyor.

Dedeoba kırsalında da üreticiler, filizlenen pırasaların sökülmesi, demetler halinde hazırlanması ve yeniden dikilecek alanlara taşınması çalışmalarını sürdürüyor. Yeniden dikimin ardından ürünlerin gelişim süreci devam edecek.

Dedeoba kırsalında pırasa üretimi yapan Fecriye Cıbır, üretim çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Ocak ayında tohumları toprakla buluşturduk. Şimdi filizlenen pırasaları söküp yeniden dikim için hazırlıyoruz. Hasada daha zaman var." dedi.

Üretici Nacide Sevinç ise yeniden dikim çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Şu anda pırasaların yeniden dikim çalışmalarını yapıyoruz. Bundan sonra gelişim süreci devam edecek." diye konuştu.

Pırasa üretiminde hasat dönemi, yetiştirilen çeşide ve bölgenin iklim şartlarına göre değişiklik gösteriyor. Bandırma ve çevresindeki üretim alanlarında henüz hasat dönemi başlamazken, çiftçiler ürünlerin gelişim sürecini tamamlaması için tarla çalışmalarını sürdürüyor.

Dedeoba, Yeniyenice ve Emre kırsal mahallelerinde üretilen pırasaların önümüzdeki aylarda gelişim sürecini tamamlamasının ardından hasat edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bandırma'da Pırasa Üretimi Devam Ediyor - Son Dakika

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