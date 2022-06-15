Kanola ve ayçiçek ekim alanlarının geçen yıla oranla fazla olduğunu bildiren Sezgin, "Bandırma'da ÇKS kayıtlarına göre buğday, arpa, kanola, ayçiçeği, dane mısır ekimi 255 bin dönüm arazide gerçekleştirilmiştir. Bu yıl Kanola ve Ayçiçek ekim alanları geçen yıla oranla fazladır. Bitkisel yağ üretiminin artması son derece olumludur." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bandırma'da tahıl hasadının olumlu geçmesi bekleniyor - Son Dakika

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