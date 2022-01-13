Bandırma'daki bor karbür üretim tesisinin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapımı devam eden bor karbür üretim tesisinin yıl sonunda tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, yaptığı açıklamada, tesisin 100 milyon dolarlık bir yatırım olduğunu belirtti.

Yüksek sıcaklığa dayanıklılığı, sertliği, fiziksel mukavemeti, düşük yoğunluğu ile endüstriyel açıdan çok önemli olan bor karbürün, elmas ve kübikten sonra dünya üzerindeki en sert üçüncü malzeme olduğuna değinen Doğan, şöyle devam etti:

"Yüksek sertlik, mukavemet, yoğunluk oranının çok önemli olduğu askeri amaçlı uygulamalarda personel ve zırhlılarda, aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde ve nükleer uygulamalarda nötron olarak kullanabilen bor karbür maddesinin kaliteye bağlı olarak fiyatları 20 bin ila 40 bin dolar olarak değişmektedir. Fabrikamızın bu noktadaki 1350 ton yıllık kapasitesini de eklediğimizde ekonomiye katkısının ne denli büyük olduğu anlaşılmaktadır. İnşallah tesisimiz yıl sonunda tamamlandığında en az 250 kişiyi istihdam edeceğiz. Bu da aileleri ile yaklaşık 1000 kişiye denk gelmektedir. Dünyada bu denli önemli bir maddenin tesisinin Bandırma'da olması, sektör ile ilgili ek tesislerin, işletmelerinde burada açılmasının önünü açacaktır. Böylelikle şehrimizin ekonomisine ve istihdama katkısı tahmin ettiğimizden çok daha fazla olacaktır. Hayırlı olsun."???????