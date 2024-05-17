Bandırma Ticaret Odası, Güney Marmara Bölgesi Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Programına Teknik Destek Alacak - Son Dakika
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Ekonomi

Bandırma Ticaret Odası, Güney Marmara Bölgesi Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Programına Teknik Destek Alacak

Bandırma Ticaret Odası, Güney Marmara Bölgesi Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Programına Teknik Destek Alacak

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Güney Marmara Bölgesi Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Teknik Destek Programına başvuru yapan Bandırma Ticaret Odası, 'Bandırma Serbest Bölgesi Fizibilite Raporu' projesi ile teknik destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında alınacak teknik destek danışmanlığı sonucunda Bandırma'nın Serbest Bölge ihtiyacı ortaya çıkarılacak.

17.05.2024 18:33
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Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Güney Marmara Bölgesi Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Teknik Destek Programına, "Bandırma Serbest Bölgesi Fizibilite Raporu" konulu proje ile başvuru yapan Bandırma Ticaret Odası, teknik destek almaya hak kazandı.

Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz ve Güney Marmara Genel Sekreteri Onur Adıyaman tarafından imzalanarak süreçleri başlayacak olan proje kapsamında alınacak teknik destek danışmanlığı sonucunda oluşturulacak rapor ile; son dönemde yatırımların arttığı, organize sanayi bölgelerinin kurulduğu, limanı olan ve yeni otoyol köprü yatırımları ile lojistik üs konumuna gelen Bandırma'nın Serbest Bölge ihtiyacı ortaya çıkarılacak.

"Bandırma'ya gelecek yatırımlara yön verecek projeye imza atıyoruz"

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, bölgenin çehresinin değişmesi için belki de ilk adım olacak bu projeyi çok önemsediklerini, bu düşüncelerinin Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından da kabul görmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Potansiyeli göz önüne alındığında Türkiye'nin yatırım anlamında en gözde lokasyonu olan şehrimizin yapılacak çalışmalar neticesinde Serbest Bölge ihtiyacının ortaya çıkarılmasının önemli olduğunu; bu proje kapsamında alınacak danışmanlık sonrası oluşturulacak raporun, birçok yatırıma yön vermesini beklediklerini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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