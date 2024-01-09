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Bandırma Ziraat Odası Başkanı, Tarımsal Üretimde Verimlilik Açısından Değerlendirme Yaptı - Son Dakika
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Bandırma Ziraat Odası Başkanı, Tarımsal Üretimde Verimlilik Açısından Değerlendirme Yaptı

Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, Bandırma ve çevresinde tarımsal üretimde elde edilen verimlilik açısından geçtiğimiz yılı değerlendirdi. Dönmez, üreticinin 2024 yılından beklentilerini masaya yatırdı ve desteklemelerin arttırılmasını talep etti. Ayçiçeği ve zeytin dışında olumlu bir yıl geçiren bölgede, zeytin veriminde ciddi bir düşüş yaşandığı belirtildi.

Bandırma Ziraat Odası Başkanı, Tarımsal Üretimde Verimlilik Açısından Değerlendirme Yaptı
09.01.2024 - 10:50,  Güncelleme: 10:51
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Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, geçtiğimiz yılı tarımsal üretimde Bandırma ve çevresinde elde edilen verimlilik açısından değerlendirerek üreticinin 2024 yılından olan beklentilerini masaya yatırdı.

Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, Bandırma ve çevresinin ayçiçeği ve zeytin dışında verim açısından olumlu bir yılı geride bıraktığını kaydetti. 2023 yılında üreticinin daha çok fiyatlarla ilgili sıkıntılar yaşadığına ve istediği kazancı yakalayamadığına işaret eden Dönmez, önümüzdeki yıl ise desteklemelerin daha çok arttırılmasını talep ettiklerini vurguladı.

Süleyman Dönmez yaptığı açıklamada, "Özellikle hububatta son 2 yıldır iyi verim alıyoruz. Ayçiçeğinde ve zeytinde ise verim düşüşü var. Zeytinde yüzde 60'lara varan ciddi oranda verim düşüşü var. Bölgemizde en çok üretilen mahsuller zaten bunlar. Onun dışında kavun ve karpuz üretimi yapan çiftçilerimiz de var. Verimde bir sıkıntı yaşamadılar. Bir de mısır üreticilerimiz var. Verimde bir kayıpları yok ancak fiyatlarla ilgili sıkıntı var. Bir de Bandırma'da çeltik üretimi var. Çeltikte verim ne çok yüksek ne de çok düşük diyebiliriz. Bizim fiyatlarla ilgili sıkıntımız var. Hububat fiyatları iki yıldır yükselişte ama mazot, gübre gibi girdiler ciddi manada yükseliş gösterdi. Ayçiçeği üreticileri de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Tabi Trakya Birlik ve Toprak Mahsulleri müdahale fiyatları uygulayıp bir nebze rahatlatsa da, yine de çiftçi istediği kazancı yakalamış değil. 2024 yılından beklentilerimiz, özellikle açıklanan desteklerin biraz daha iyileştirilmesi noktasında olur. Çünkü girdi maliyetleri çok yüksek. Asgari ücrette açıklandı. İşçilikler, ilaçlar, mazot ve gübre maliyeti yüksek. Bununla ilgili desteklemelerin daha da arttırılmasını talep ediyoruz." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Bandırma Ziraat Odası Başkanı, Tarımsal Üretimde Verimlilik Açısından Değerlendirme Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma Ziraat Odası Başkanı, Tarımsal Üretimde Verimlilik Açısından Değerlendirme Yaptı - Son Dakika
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