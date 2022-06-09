Bangladeş Büyükelçisi Mannan: "Bangladeş ile Türkiye arasında iş birliğinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde" - Son Dakika
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Bangladeş Büyükelçisi Mannan: "Bangladeş ile Türkiye arasında iş birliğinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde"

09.06.2022 12:46

Bangladeş Büyükelçisi Mannan: "Bangladeş ile Türkiye arasında iş birliğinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde" "Ekonomiyi istikrara kavuşması ve yoksulluğun azaltılması Bangladeş'in en önemli önceliği" "Ekonomik diplomasinin, Covid sonrası ekonomik dünyada geniş bir etki alanı...

Bangladeş Büyükelçisi Mannan: "Bangladeş ile Türkiye arasında iş birliğinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde"

"Ekonomiyi istikrara kavuşması ve yoksulluğun azaltılması Bangladeş'in en önemli önceliği"

"Ekonomik diplomasinin, Covid sonrası ekonomik dünyada geniş bir etki alanı olacaktır"

ANKARA - Bangladeş Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleşen 1. Ekonomik Diplomasi Sempozyumu'nda konuşan Büyükelçi Mosud Mannan "Bangladeş ile Türkiye arasında işbirliğinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde" dedi.

Ekonomik Diplomasi Sempozyumu'nun birincisini gerçekleştiren Bangladeş Büyükelçiliği'nin programına D8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulqadir Imam, Tepav Program Direktörü Güven Sak ve Ostim Başkanı Orhan Aydın katıldı. Programda konuşan Büyükelçi Mannan bağımsızlıklarının 51. yıl dönümüne ve Türkiye ve Bangladeş arasında olan iş birliğinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, "Bangladeş ile Türkiye arasında iş birliğinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu ve ikili ilişkilerin giderek güçlendiğini görüyoruz. Bangladeş ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin kökleri tarihin derinliklerine dayanmaktadır. Karşılıklı saygı, dostluk, güven, dayanışma ve karşılıklılık esasına dayanır. Bu 51 yıl boyunca, Bangladeş-Türkiye ilişkisi, kültürel ilişkiler, ikili ticaret ve yatırım ve siyasi anlayışı gibi tüm yönleriyle istikrarlı bir şekilde güçlendi" diye konuştu.

Ekonomik Diplomasi kavramına vurgu yapan Mannan konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Geniş anlamda, ekonomik diplomasi, ülkenin ekonomik çıkarlarını destekleyen herhangi bir diplomatik faaliyet olarak tanımlanabilir. Ayrıca, belirli bir dış politika hedefine ulaşmak için ekonomik kaynakları kullanan diplomasiyi de içerir. Dar anlamda ekonomik diplomasi, ihracatın teşviki ve ülkeye gelecek olan yabancı yatırımla ilgilidir. Buna bazen ticari diplomasi denir. Ekonomik Diplomasi kavramı, geleneksel olarak Siyasi diplomasi olarak bilinen olgunun boyutlarındaki genişlemelere yanıt olarak yan yana büyüdü. Ekonomik diplomasi, geleneksel olarak, bir ülkenin diğer devletlerle olan ticari çıkarlarını karar verme, politika oluşturma ve savunma olarak nitelendirilmiştir, çerçevesi ve yetki alanı da hızlı evrimsel eğilimler yaşamaktadır."

"Ekonomiyi istikrara kavuşması ve yoksulluğun azaltılması Bangladeş'in en önemli önceliği"

Konuşmasının devamında ekonomik istikrar için şartları sıralayan Mannan, "Ekonomiyi istikrara kavuşması ve yoksulluğun azaltılması Bangladeş'in en önemli önceliği olmaya devam ediyor. Bu hedefi, dış ticarette daha fazla derinlik ve daha fazla işçi dövizi ile tamamlamayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Bangladeş şunları elde etmeyi bekliyor; adil bir pazar erişimi, ihracat sepetimizin genişletilmesi, kritik teknolojilerin transferi, profesyonellerimizin ve işçilerimizin istihdamı" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik diplomasinin, Covid sonrası ekonomik dünyada geniş bir etki alanı olacaktır"

Türkiye ve Bangladeş arasında gerçekleşen ticari faaliyetlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Mannan şu cümleleri kullandı:

"Türk Hükümetinin temsilcileri, STK'lar, Özel Sektör ve Akademisyenler Ekonomik Diplomasinin ilgili tarafları olarak bugün Bangladeş Büyükelçiliği'nde bir araya gelmiştir. Ekonomik diplomasinin, Covid sonrası ekonomik dünyada geniş bir etki alanı olacaktır. Devletlerarası ilişkiler, küresel toplumların değişen davranışları ve dünyadaki hemen hemen tüm ülkelerin ekonomik ve üretim kalıplarının işleyişi önemli ölçüde gelişecektir. Yakın gelecekte Büyükelçiliğimizde ticari bir bölümün olacağını bilmek sizi mutlu edecektir. Yeni Ticari Bölüm, Bangladeş ve Türkiye arasındaki ikili ekonomik ve ticari faaliyetlerin daha da güçlendirilmesine ve teşvik edilmesine tahsis edilecektir."

Bangladeş Büyükelçisi Mannan: Bangladeş ile Türkiye arasında iş birliğinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Bangladeş Büyükelçisi Mannan: Bangladeş ile Türkiye arasında iş birliğinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Bangladeş Büyükelçisi Mannan: Bangladeş ile Türkiye arasında iş birliğinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Bangladeş Büyükelçisi Mannan: Bangladeş ile Türkiye arasında iş birliğinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bangladeş Büyükelçisi Mannan: 'Bangladeş ile Türkiye arasında iş birliğinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş Büyükelçisi Mannan: "Bangladeş ile Türkiye arasında iş birliğinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde" - Son Dakika
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