Bangladeş'ten Rus Petrolü İçin ABD'ye Talep

Bangladeş'in, Orta Doğu'daki artan gerginlik nedeniyle ABD'den, Rus petrolü alımına izin veren geçici bir muafiyet talebinde bulunduğu bildirildi.

Dhaka Tribune'un haberine göre, Bangladeş Maliye ve Planlama Bakanı Amir Khasru Mahmud Chowdhury, ABD'nin Dakka Büyükelçisi'yle görüştü.

ABD'nin Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren geçici muafiyetini hatırlatan Chowdhury, bu kapsamda kendilerine de benzer bir imkan tanınmasını istedi.

Chowdhury, "Bangladeş'e de böyle bir fırsat verilirse, bunun ekonomimiz için büyük bir destek olacağını aktardık. Konunun Washington'a iletileceğini söylediler." ifadelerini kullandı.

ABD, Hindistan'ın Rus petrolü alımına geçici olarak izin vermişti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 6 Mart'ta, küresel petrol arzını sürdürmek amacıyla Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici bir muafiyet yayımladıklarını bildirmişti.

Bessent, "Yeni Delhi'nin, ABD petrolü alımlarını artırmasını bekliyoruz. Bu geçici önlem, İran'ın küresel enerjiyi rehin alma girişiminin yol açtığı baskıyı hafifletecektir." ifadelerine yer vermişti.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında küresel ticaret için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasına gelmiş, petrol fiyatları yükselmişti.