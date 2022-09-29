BDDK, dijital mevduat bankası FUPS Bank'ın kurulmasını onayladı

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "FUPS Bank AŞ" unvanlı dijital mevduat bankasının kurulmasına izin verdi.

1,5 MİLYAR TL KURULUŞ SERMAYESİ VAR

BDDK'nın FUPS Bank AŞ ile ilgili kararında şu ifadeler yer aldı: "Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik'in 4'üncü maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik'in 11'inci maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik anılan maddelerde yer verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 7'nci ve 8'inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanun'un 6'ncı maddesi uyarınca, Dijital Banka Yönetmeliği'nde dijital bankalar için belirtilen faaliyet esaslarına uygun olarak faaliyet göstermek ve faaliyet izni başvurusunu bu çerçevede yapmak üzere, kurucu ortaklar Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Fatih Tosmur, Hüseyin Cem Başçı, Elif Tosmur ve Eysa Tosmur tarafından Türkiye'de 1,5 milyar TL kuruluş sermayeli 'FUPS Bank AŞ' unvanlı bir (dijital) mevduat bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildi."

Bu kapsamda banka, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dijital bankalar için belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterecek.