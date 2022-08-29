Bankacılık sektörünün aktifleri temmuzda 12,3 trilyon lira oldu - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün aktifleri temmuzda 12,3 trilyon lira oldu

29.08.2022 14:30
Bankacılık sektörünün aktifleri temmuzda 12,3 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü temmuz itibarıyla 2021 sonuna kıyasla yüzde 33,5 artarak 12 trilyon 304 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü temmuz itibarıyla 2021 sonuna kıyasla yüzde 33,5 artarak 12 trilyon 304 milyar liraya yükseldi.

BDDK tarafından, Temmuz 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, temmuzda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 12 trilyon 304 milyar 480 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 3 trilyon 89 milyar 18 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 33,5 oldu.

Temmuzda 2021 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 32,9 artarak 6 trilyon 511 milyar 631 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 38,0 yükselerek 2 trilyon 37 milyar 307 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,42 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, temmuzda 2021 sonuna göre yüzde 40,6 artarak 7 trilyon 457 milyar 718 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 46,8 artışla 1 trilyon 48 milyar 288 milyon liraya ulaştı. Sektörün temmuz sonu itibarıyla dönem net karı 207 milyar 860 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,02 seviyesinde gerçekleşti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün aktifleri temmuzda 12,3 trilyon lira oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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