Bankacılık Mevduatı 29 Trilyon Liraya Ulaştı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 10 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre 132 milyar 723 milyon 837 bin lira artışla 29 trilyon 576 milyar 453 milyon 766 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 10 Nisan ile biten haftada yüzde 0,5 ve 132 milyar 723 milyon 837 bin lira artışla 29 trilyon 443 milyar 729 milyon 929 bin liradan 29 trilyon 576 milyar 453 milyon 766 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 0,2 azalarak 15 trilyon 493 milyar 722 milyon 400 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1 yükselişle 10 trilyon 408 milyar 251 milyon 376 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 272 milyar 20 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 234 milyar 308 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 10 Nisan itibarıyla 987 milyon dolarlık azalış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,6 artışla 6 trilyon 198 milyar 840 milyon 479 bin liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 751 milyar 998 milyon 511 bin lirası konut, 45 milyar 496 milyon 988 bin lirası taşıt, 2 trilyon 368 milyar 14 milyon 749 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 33 milyar 330 milyon 231 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 10 Nisan ile biten haftada 190 milyar 346 milyon 410 bin lira artarak 24 trilyon 445 milyar 977 milyon 326 bin liraya yükseldi.