Bankacılık Mevduatı Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık Mevduatı Düşüşte

Bankacılık sektörünün mevduatı 72,8 milyar lira azalarak 18,6 trilyon liraya geriledi.

05.12.2024 16:23
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 29 Kasım ile biten haftada önceki haftaya göre 72,8 milyar lira azalarak 18 trilyon 626 milyar 853 milyon liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 29 Kasım ile biten haftada 72 milyar 799 milyon 227 bin lira azalışla 18 trilyon 626 milyar 852 milyon 533 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,24 düşüşle 11 trilyon 370 milyar 384 milyon 252 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,06 artışla 6 trilyon 429 milyar 946 milyon 777 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 195 milyar 6 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 165 milyar 736 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 29 Kasım itibarıyla 537 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,26 artarak 1 trilyon 850 milyar 637 milyon 345 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,23 yükselişle 1 trilyon 890 milyar 844 milyon 807 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 3,04 artışla 2 trilyon 224 milyar 344 milyon 110 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 447 milyar 865 milyon 325 bin lirası konut, 58 milyar 362 milyon 333 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 344 milyar 409 milyon 687 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 29 Kasım ile biten haftada 184 milyar 506 milyon 379 bin lira artarak 14 trilyon 962 milyar 174 milyon 808 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,56 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Mevduatı Düşüşte - Son Dakika

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