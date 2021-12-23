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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 348 milyar lira oldu - Son Dakika

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 348 milyar lira oldu

23.12.2021 14:36
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 348 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 401 milyar 821 milyon lira artarak 5 trilyon 347 milyar 886 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 401 milyar 821 milyon lira artarak 5 trilyon 347 milyar 886 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Aralık itibarıyla 401 milyar 821 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 946 milyar 66 milyon liradan 5 trilyon 347 milyar 886 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 658 milyar 998 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 12,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 93 milyar 557 milyon lira oldu.

Taksitli ticari krediler 756,5 milyar liraya ulaştı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 17 Aralık itibarıyla 3 milyar 695 milyon lira artarak 768 milyar 275 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 295 milyar 829 milyon lirası konut, 13 milyar 337 milyon lirası taşıt ve 459 milyar 109 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 48 milyar 177 milyon lira artarak 756 milyar 456 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,5 azalarak 197 milyar 911 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 84 milyar 353 milyon lirası taksitli, 113 milyar 558 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 4 milyar 103 milyon lira artarak 164 milyar 822 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 125 milyar 985 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 13 milyar 632 milyon lira artarak 886 milyar 461 milyon lira oldu.

Kredi Kartı, Aralık, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 348 milyar lira oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 348 milyar lira oldu - Son Dakika
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