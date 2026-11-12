Bankacılık sektörü mevduatı 6 Kasım haftasında yüzde 0,52 azaldı, krediler arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 6 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre 175 milyar 675 milyon 820 bin lira azalarak 33 trilyon 929 milyar 364 milyon 627 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 6 Kasım ile biten haftada yüzde 0,52 azalarak 34 trilyon 105 milyar 40 milyon 447 bin liradan 33 trilyon 929 milyar 364 milyon 627 bin liraya indi.

Aynı dönemde yurt içi yerleşiklerin bankalardaki Türk lirası cinsi mevduatı yüzde 1,90 azalışla 18 trilyon 463 milyar 592 milyon 546 bin liraya düşerken yabancı para (YP) cinsinden mevduatı ise yüzde 1,90 artışla 11 trilyon 327 milyar 446 milyon 720 bin liraya yükseldi.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 264 milyar 681 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 227 milyar 102 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 6 Kasım itibarıyla 1 milyar 492 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,39 azalışla 7 trilyon 17 milyar 525 milyon liraya geriledi.

Söz konusu kredilerin 854 milyar 322 milyon lirası konut, 42 milyar 590 milyon lirası taşıt, 2 trilyon 653 milyar 888 milyon lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 466 milyar 724 milyon lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi de 6 Kasım ile biten haftada 24 milyar 366 milyon 373 bin lira artarak 28 trilyon 222 milyar 613 milyon 534 bin liradan 28 trilyon 246 milyar 979 milyon 907 bin liraya çıktı.