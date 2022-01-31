Üye Girişi
Bankacılık sektörünün aktifleri 9,2 trilyon liraya ulaştı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün aktifleri 9,2 trilyon liraya ulaştı

31.01.2022 14:27
Bankacılık sektörünün aktifleri 9,2 trilyon liraya ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü aralık itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 50,9 artarak 9 trilyon 213,2 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü aralık itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 50,9 artarak 9 trilyon 213,2 milyar liraya yükseldi.

BDDK tarafından, Aralık 2021 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, aralıkta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 9 trilyon 213 milyar 196 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 3 trilyon 106 milyar 754 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 50,9 oldu.

Aralıkta 2020 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 37 artarak 4 trilyon 900 milyar 955 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 44,4 yükselerek 1 trilyon 476 milyar 598 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,15 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, aralıkta 2020 sonuna göre yüzde 53,5 artarak 5 trilyon 303 milyar 348 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 18,6 artışla 710 milyar 965 milyon liraya ulaştı. Sektörün aralık sonu itibarıyla dönem net karı 92 milyar 83 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,34 seviyesinde gerçekleşti.

YORUMLAR
500

Aralık, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün aktifleri 9,2 trilyon liraya ulaştı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
14:27 Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya
14:21 43 ilin geçiş güzergahı yoğun sise teslim!
14:18 "İstiklal Caddesi'ndeki Kürtçe müzik engeli" iddiası Meclis'te! HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya 4 soru
14:16 Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Onun arkasındayım
14:14 ABD'li dev banka JP Morgan'dan, dolar açıklaması: Fed'in faiz artırımından sonra zirve yapacak
14:06 Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı
14:05 Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı
13:56 Herkes onun peşinde o ise Türkiye'nin peşinde! Aaron Boupendza geri dönmek istiyor
13:53 Kahreden ölüm! Bizim Köyün Kızları programının yarışmacısı Kübra Ece intihar etti
13:34 Son seçim anketinde rakamlar birbirine çok yakın! Sonucu HDP'nin tutumu belirleyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 14:33:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bankacılık sektörünün aktifleri 9,2 trilyon liraya ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement