BDDK Verilerine Göre Bankacılık Sektörü Net Kârını 5'e Katladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; bankacılık sektörünün net karı, mayıs sonu itibarıyla 132,1 milyar TL'ye yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde sektörün net karı 27,74 milyar TL seviyesindeydi.

BDDK, bu yılın mayıs ayına ilişkin Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülteni'ni bugün yayınladı. Buna göre; Mayıs 2022 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, 11 trilyon 303 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı, 2021 yılının sonuna göre 2 trilyon 88 milyar 237 milyon TL arttı.

Mayıs 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 6 trilyon 79 milyar 442 milyon TL, menkul değerler 1 trilyon 853 milyar 777 milyon TL oldu. 2021 yıl sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 22,7, krediler toplamı yüzde 24,0, menkul değerler toplamı yüzde 25,5 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,61 oldu.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2021 yıl sonuna göre yüzde 24,1 artışla 6 trilyon 580 milyar 985 milyon TL'ye yükseldi.

2021 yıl sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 41,7 artışla 1 trilyon 11 milyar 762 milyon TL olurken Mayıs 2022 döneminde sektörün dönem net karı 132 milyar 101 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,15 seviyesinde gerçekleşti.