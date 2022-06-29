BDDK Verilerine Göre Bankacılık Sektörü Net Kârını 5'e Katladı - Son Dakika
Üye Girişi

BDDK Verilerine Göre Bankacılık Sektörü Net Kârını 5'e Katladı

29.06.2022 14:25
BDDK Verilerine Göre Bankacılık Sektörü Net Kârını 5'e Katladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; bankacılık sektörünün net kârı, mayıs sonu itibarıyla 132,1 milyar TL’ye yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde sektörün net kârı 27,74 milyar TL seviyesindeydi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; bankacılık sektörünün net karı, mayıs sonu itibarıyla 132,1 milyar TL'ye yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde sektörün net karı 27,74 milyar TL seviyesindeydi.

BDDK, bu yılın mayıs ayına ilişkin Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülteni'ni bugün yayınladı. Buna göre; Mayıs 2022 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, 11 trilyon 303 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı, 2021 yılının sonuna göre 2 trilyon 88 milyar 237 milyon TL arttı.

Mayıs 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 6 trilyon 79 milyar 442 milyon TL, menkul değerler 1 trilyon 853 milyar 777 milyon TL oldu. 2021 yıl sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 22,7, krediler toplamı yüzde 24,0, menkul değerler toplamı yüzde 25,5 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,61 oldu.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2021 yıl sonuna göre yüzde 24,1 artışla 6 trilyon 580 milyar 985 milyon TL'ye yükseldi.

2021 yıl sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 41,7 artışla 1 trilyon 11 milyar 762 milyon TL olurken Mayıs 2022 döneminde sektörün dönem net karı 132 milyar 101 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,15 seviyesinde gerçekleşti.

YORUMLAR
500
Bakan Nebati ihracat verilerini paylaştı: Yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü Bakan Nebati ihracat verilerini paylaştı: Yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü Avustralya'nın Arıcılık Sektörü Ölümcül Parazitin Tespit Edilmesi Nedeniyle 'Kapandı' Avustralya'nın Arıcılık Sektörü Ölümcül Parazitin Tespit Edilmesi Nedeniyle 'Kapandı'
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BDDK Verilerine Göre Bankacılık Sektörü Net Kârını 5'e Katladı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:24 Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 15:58:47. #1.11#
SON DAKİKA: BDDK Verilerine Göre Bankacılık Sektörü Net Kârını 5'e Katladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement