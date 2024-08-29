Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 23 Ağustos haftasında 201 milyar 157 milyon lira artarak 14 trilyon 490 milyar 731 milyon liraya çıktı. Tüketici kredileri ve ticari kredilerde de artış yaşandı.

29.08.2024 15:18
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 23 Ağustos haftasında 201 milyar 157 milyon lira artarak 14 trilyon 490 milyar 731 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 23 Ağustos itibarıyla 201 milyar 157 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 289 milyar 574 milyon liradan 14 trilyon 490 milyar 731 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 208 milyar 819 milyon lira artarak 17 trilyon 503 milyar 663 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 782 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 23 Ağustos itibarıyla 19 milyar 402 milyon lira artışla 1 trilyon 781 milyar 951 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 455 milyar 449 milyon lirası konut, 82 milyar 637 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 243 milyar 866 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 30 milyar 628,2 milyon lira artarak 1 trilyon 822 milyar 788 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,3 artışla 1 trilyon 538 milyar 569 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 544 milyar 91 milyon lirasını taksitli, 994 milyar 478 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 23 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 413,5 milyon lira artışla 249 milyar 722 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 187 milyar 205 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 44 milyar 614 milyon lira yükselerek 3 trilyon 125 milyar 273 milyon lira oldu.

KKM'nin mevduatlar içindeki ağırlığı yüzde 9'a yaklaştı

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2,4 ve 40 milyar 511 milyon liralık azalışla 1 trilyon 619 milyar 233 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 9,25'ine geriledi.

Kaynak: AA

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