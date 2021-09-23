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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

23.09.2021 14:59
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 17 Eylül haftasında yaklaşık 24 milyar lira artarak 4 trilyon 119,1 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 17 Eylül haftasında yaklaşık 24 milyar lira artarak 4 trilyon 119,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 17 Eylül ile biten haftada 23 milyar 989 milyon 269 bin lira artarak 4 trilyon 119 milyar 92 milyon 809 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,08 artarak 1 trilyon 809 milyar 199 milyon 266 bin liraya yükselirken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,67 azalarak 2 trilyon 168 milyar 638 milyon 999 bin liraya indi.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 265 milyar 190 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 237 milyar 297 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 17 Eylül itibarıyla 348 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,04 azalarak 692 milyar 309 milyon 364 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,24 artışla 559 milyar 254 milyon 217 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,29 düşüşle 256 milyar 500 milyon 291 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 257 milyar 301 milyon 101 bin lirası konut, 9 milyar 634 milyon 896 bin lirası taşıt ve 425 milyar 373 milyon 367 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 17 Eylül ile biten haftada 26 milyar 115 milyon 838 bin lira artarak 3 trilyon 839 milyar 415 milyon 482 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,84 artış kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Kredi, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika Ekonomi


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