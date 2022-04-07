Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

07.04.2022 15:04
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 73,6 milyar lira azalarak 6 trilyon 149,9 milyar liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 73,6 milyar lira azalarak 6 trilyon 149,9 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 1 Nisan ile biten haftada 73 milyar 634 milyon 626 bin lira azalarak 6 trilyon 149 milyar 901 milyon 881 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,36 azalışla 2 trilyon 482 milyar 351 milyon 410 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,90 gerileyerek 3 trilyon 434 milyar 589 milyon 104 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 243 milyar 167 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 215 milyar 983 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 1 Nisan itibarıyla 1 milyar 534 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,64 artarak 760 milyar 591 milyon 335 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,90 artışla 684 milyar 686 milyon 831 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 3,86 yükselişle 342 milyar 383 milyon 625 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 284 milyar 888 milyon 848 bin lirası konut, 9 milyar 762 milyon 299 bin lirası taşıt ve 465 milyar 940 milyon 188 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 1 Nisan ile biten haftada 37 milyar 73 milyon 135 bin lira artarak 5 trilyon 305 milyar 278 milyon 999 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,22 artış kaydetti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Kredi, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı - Son Dakika


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