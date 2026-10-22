Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 28,7 trilyon liraya yükseldi - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 28,7 trilyon liraya yükseldi

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BDDK bültenine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 16 Ekim itibarıyla 41 milyar 710 milyon lira artışla 28 trilyon 678 milyar 504 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde tüketici kredileri 23 milyar 583 milyon lira azalarak 3 trilyon 489 milyar 142 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 16 Ekim itibarıyla 28,7 trilyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 16 Ekim itibarıyla 41 milyar 710 milyon lira artarak 28 trilyon 636 milyar 794 milyon liradan 28 trilyon 678 milyar 504 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 761 milyar 408 milyon lira artışla 32 trilyon 346 milyar 964 milyon liradan 33 trilyon 108 milyar 372 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri 3 trilyon 489 milyar liraya geriledi

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 23 milyar 583 milyon lira azalarak 3 trilyon 489 milyar 142 milyon liraya indi.

Bu tutarın 846 milyar 919 milyon lirası konut, 41 milyar 767 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 600 milyar 456 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 32 milyar 508 milyon lira artarak 4 trilyon 361 milyar 749 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 81 milyar 566 milyon lira azalışla 3 trilyon 390 milyar 246 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 317 milyar 876 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 72 milyar 369 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, aynı dönemde 16 milyar 860 milyon lira artışla 945 milyar 610 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 694 milyar 414 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 7 milyar 963 milyon lira artarak 6 trilyon 150 milyar 555 milyon liraya yükseldi.

Kaynak: AA
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuEkonomiFinansSon Dakika

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