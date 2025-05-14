Bankasürans, Sigorta Sektöründe Önemli Bir Pay Alıyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, geçen yıl sigorta sektörünün 25 milyar dolar civarı büyüklüğe ulaştığını belirterek, bu prim üretiminin yüzde 20'sinin bankalar aracılığıyla gerçekleştiğini söyledi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ve Insurtech HUB ev sahipliğinde gerçekleştirilen "2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi" devam ediyor.

Alanında Türkiye'de ilk ve tek olan etkinlik; banka, sigorta ve özel emeklilik sektörlerinin kamu, birlik ve dernek yöneticilerini; banka ve sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticilerini; akademisyenler ile fintech ve insurtech teknoloji şirketlerini buluşturuyor.

Zirve kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özgür Obalı, Türkiye Bankasürans Zirvesi'nin 9-10 yıl aradan sonra yeniden yapıldığını kaydederek, bunu çok önemsediklerini vurguladı.

Bankasüransın Türkiye'de çok gelişen bir alan olduğunu dile getiren Obalı, Avrupa sigortacılığında çok tercih edilen bir dağıtım kanalı olan bu sektörün bankalar ile sigorta şirketlerinin işbirliğini ifade ettiğini bildirdi.

Obalı, bankasüransı "bankaların geniş müşteri ağına sigortayı taşıyabilmek için çok önemli bir paydaşlık" olarak gördüklerini kaydederek, "Özellikle iki tane finans kesiminin önemli oyuncusunun Türkiye'deki sigorta penetrasyonunu ve farkındalığını artırmak üzerine kurduğu işbirliğinin gelişerek bu noktalara geldiğini görüyoruz." diye konuştu.

"Sigorta prim üretiminin yüzde 20'si bankasürans kanalıyla gerçekleşti"

Özgür Obalı, zirvede genel olarak "dijitalleşme ve yapay zekanın bankasürans tarafında müşteri odaklı hizmet anlayışı açısından nasıl geliştiğinin" ele alındığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki temel amacımız sigorta pastasının bankasürans tarafını geliştirmek değil, bankasürans aracılığıyla bu pastayı daha da büyütmek. Türkiye sigorta sektörü geçen yıl aşağı yukarı 25 milyar dolar prim üretimi gerçekleştirdi. Bunun yüzde 20'si bankasürans aracılığıyla, yüzde 80'i ise konvansiyonel acente ve diğer dağıtım kanalları vasıtasıyla gerçekleşti. Özellikle hayat emeklilik tarafındaki bankasüransın etkisi kredi bağlantılı sigortalarla beraber çok önemli ve değerli. Hayat dışı tarafta da özellikle mal sigortalarında da gelişim çok önemli. Önümüzde uzun yol var ve bu yolculukta taşları doğru koyarak ilerleme hedefindeyiz."

"Bankasüransın sigorta prim üretimindeki payını yüzde 40'a çıkarma hedefindeyiz"

TSB Genel Sekreteri Obalı, sigorta sektörünün 2024'te yaklaşık 870 milyar lira civarında prim büyüklüğüne ulaştığını yineleyerek, şu bilgileri verdi:

"Bunun 170 milyar lirası bankacılık sektörü üzerinden oluşmakta. Dolar bazında zikretmemiz gerekirse sigorta sektörü 2024'ü 25 milyar dolar civarında bir prim büyüklüğüyle kapattı. Bunun aşağı yukarı 5 milyar doları bankasürans aracılığıyla gerçekleşti. 2024 yılında kredi maliyetlerinin yükselmesiyle ilgili kredi bağlantılı sigortalar tarafının hayat sigortaları üzerinde kurduğu baskıya rağmen. Dolayısıyla kredilerin daha bol ve zengin olduğu dönemlerde bunun çok daha ileri rakamlara taşınacağına inanıyoruz."

Obalı, bugünkü önemli başlıklardan birisinin de "kredi bağlantılı sigortalar dışında da bankasüransı aktif ve dinamik bir dağıtım kanalı olarak kullanmak" olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"2030 hedefimiz sigortacılığın büyüklüğünü iki katına çıkarmak. Şu anda Türkiye muadil ülkelerinin maalesef altında bir sigorta büyüklüğüne sahip. Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisi iken sigorta liginde maalesef bu sıralaması 37'de. GSYH'ye oranla sigorta prim büyüklüğü de yüzde 2,5 mertebesinde ki bu rekor düzeyde şu anda. Bunu iki katına çıkaracak şekilde bir hedefimiz var 2030'da. Yani 50 milyar doların üzerine taşıma hedefindeyiz sigorta prim büyüklüğünü. Bankasüranstan gelmesini beklediğimiz rakam bugünkü yüzde 20 payın yüzde 40'lara ulaşması. Bu oranı klasik banka şubesi kanalı olarak lütfen düşünmeyin, mobil ve dijital uygulamalar ciddi anlamda burada önemli yer almaya başladı."