Barış Arduç ve Melis Sezen'den 5'inci reklam filmi

Turkcell'in marka yüzleri Barış Arduç ve Melis Sezen, Türkiye'nin ilk elektronik pazar yeri Pasaj'ın kasım ayına özel kullanıcılarına sunduğu 'Aşırı İyi İndirimler' kampanyası için kamera karşısına geçti. Filmde, 'Dünyalar senin olsun' sloganı ile çiftin hayallerindeki ürünleri Pasaj'ın 'Aşırı İyi İndirimler' kampanyasından kolaylıkla satın almaları konu ediliyor.

Film, Melis Sezen'in bilgisayar başında dikkatle Turkcell Pasaj indirimlerini incelediği sırada Barış Arduç'un yanına gelerek ne yaptığını sorması ile başlıyor. Kasım indirimlerinden yararlanmak isteyen Melis Sezen'e çok istediği fırını almayı teklif eden Barış Arduç'un, sonrasında kendi hayali olan oyun konsolu ile ses sistemini satın almak ve arkadaşlarını evde akşam davetlerine çağırmak istediğini söylemesi, çiftin aralarında tatlı bir sürtüşmeye yol açıyor. Film, Barış Arduç'un şaka yaptığını belirtmesi üzerine Melis Sezen'in hayallerindeki ürünleri Pasaj'dan satın alması ile sonlanıyor.

YÜZDE 60'A VARAN İNDİRİM

Başarılı oyuncuların Pasaj'ın kasım indirimleri duyurusu için 5'inci kez birlikte rol aldığı filmde, 'Turkcell'li ol ya da olma hayalindeki ürün Pasaj'da' mesajı verilirken, Turkcell'in 'Dünyalar senin olsun' sloganı da vurgulanmaya devam ediyor.

Kasım ayına özel kampanya boyunca Pasaj müşterilerine yüzde 60'a varan indirim ve 750 liraya varan hediye çeki fırsatı sunuluyor.