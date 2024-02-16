Bartın Belediyesi Kadrolu İşçilerin Zam Görüşmelerine Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bartın Belediyesi Kadrolu İşçilerin Zam Görüşmelerine Başladı

Bartın Belediyesi Kadrolu İşçilerin Zam Görüşmelerine Başladı

Bartın Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerin bu yıl alacakları zam miktarının belirlenmesi için Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı. Belediye Başkan Vekili Tuncay Maden, sendika temsilcileriyle bir araya gelerek sözleşme taslağı üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

16.02.2024 19:06  Güncelleme: 19:09
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Bartın belediyesinde çalışan kadrolu işçilerin bu yıl alacağı zammın belirlenmesi için gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ilkinde Bartın Belediye Başkan Vekili Tuncay Maden, Belediye İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Sayın Osman Karataş, Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ve sendika yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmelerde sözleşme taslağı üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başkan Vekili Maden, "Belediyemizde görev yapan kadrolu işçilerimiz için Belediye İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşme görüşmelerine başladık. Katılım sağlayan sendika temsilcilerine teşekkür ediyorum. Sürecin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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