Bartın'da Dallıca Bölgesi'ne 107 yeni konut yapılacak - Son Dakika
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Bartın'da Dallıca Bölgesi'ne 107 yeni konut yapılacak

Bartın\'da Dallıca Bölgesi\'ne 107 yeni konut yapılacak

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın'da Dallıca Bölgesi'nde toplam 582 konutun yapıldığını ve bölgeye 107 yeni konutun daha yapılacağını açıkladı.

23.08.2024 11:07  Güncelleme: 11:09
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AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın'da iki etap halinde toplam 582 konutun yapıldığı Dallıca Bölgesi'ne 107 yeni konutun inşa edileceğini açıkladı.

Milletvekili Aldatmaz, Dallıca Bölgesi'nde 158 konut 2 dükkan ve 1 camiden oluşan ilk etabın artından 424 konut 1 cami, 1 ticaret merkezi ve 1 ilkokul inşaatından oluşan ikin etap çalışmalarında da sona gelindiğini hatırlatarak, bölgeye 107 yeni konutun daha yıpalacağını müjdeledi. yeni konutlarla birlikte istinat duvarı yapım işinin de gerçekleşeceğini belirten Milletvekili Aldatmaz, "TOKİ 3. Etap 107 adet konut ve Dallıca TOKİ Konutları yol ve İstinat duvarları yapım işi için yapılan ihalenin sonuçlanarak yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Askı süresinin sonunda yer teslimini yaparak bir an evvel çalışmalara başlanacak" dedi.

Milletvekili Yusuf Aldatmaz, 107 adet konut inşaatı ile altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi ile 424 konut, 1 cami, 1 ticaret merkezi ve 1 İlkokul İnşaatları'nın yapıldığı ikinci etap çalışmalarındaki altyapı, çevre düzenleme,ilave yol ve duvar yapımlarının da yer tesliminden itibaren yaklaşık 450 günde tamamlanacağını kaydetti. Toplu konutların yapıldığı bölgede öncelikle yol çalışmalarını çok kısa bir sürede tamamlayarak bölgenin ulaşım sorununu çözeceklerini vurgulayan Aldatmaz, konut ve iş yerlerinin ise bir an evvel hak sahiplerine teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Bölgedeki devam eden toplu konut çalışmalarının son durumu hakkında detaylı bilgi veren Aldatmaz, "Dallıca Bölgesindeki TOKİ konutlarının inşaat işleri tamamlandı. Hemşehrilerimize konutlarını bir an evvel teslim edebilmek için alt yapı çalışmalarını da süratli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. 3. Etap konutlarının sözleşmesinin imzalanması ile birlikte bölgenin ulaşım altyapısı sorununa da çözüm getirmiş oluyoruz. Müteahhit firmaya yapacağımız yer tesliminin ardından süratli bir şekilde 2. Etap için gerekli yol ve istinat duvarlarının yapım işine başlayacağız. Daha öncede Belediye tarafından yapılamayan kanalizasyon altyapısı için de TOKİ başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda gerekli ödeneği ayırarak Bartın Belediyesine bir kısmını aktarmıştık. Belediyenin yaptığı ihale sonucunda başlayan çalışmalar tamamladığında da kalan kısmını TOKİ Başkanlığı Bütçesinden Bartın Belediyesine aktaracağız. Bölgenin enerji ihtiyacı içinde çalışmalar hız kemeden devam ediyor. Enerji tesislerinin ön kabul işlemlerinde sona yaklaştık. Yakın zamanda binalara enerji vermeye hazır olacağız. AK Parti hükümeti olarak biz vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyor, laf ve dedikodu üretmek yerine hizmet üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bartın'da Dallıca Bölgesi'ne 107 yeni konut yapılacak - Son Dakika

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