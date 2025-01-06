Bartın'da İndirim Fırtınası

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İndirimi duyan mağazaya akın etti

BARTIN - Bartın'da cep telefonu aksesuarı satan bir işyeri yüzde 90'a ulaşan indirim nedeniyle insan seline uğradı. Önünde sıra kuyruklarını oluştuğu işyerinde yüzbinlerce adet telefon kılıfı, kırılmaz cam, powerbank, klaklık, akıllı saat ve şarj aleti gibi yüzbinlerce adet ürün 2 günde tükendi.

Bartın Hükümet Caddesinde bulunan ve cep telefonu aksesuarları satan bir işyerini satın alan Ramazan Gülmez, işyerindeki malzemeleri elden çıkarıp kuyumcu dükkanı açmak istedi. Ramazan Gülmez, devren aldığı işyerindeki malzemeleri elden çıkarmak amacıyla yüzde 40 ile yüzde 90 arasında indirimlere gitti. Normalde fiyatları 100 TL ile 2 bin TL arasında değişen yüzbinlerce adet, cep telefonu kılıfı, kırılmaz cam, powerbank, kulaklık, akıllı saat gibi ürün, insanların yoğun ilgisini gördü. Mağaza önünde sıraya giren insanlar, bazı ürünleri yarı fiyatına, bazı ürünleri, ise 10'da bir fiyatına satın alma fırsatı buldu.indirimi duyan mağazaya akın ederken, ürünlerin büyük bir bölümü iki günde tükendi.

Zaman zaman izdihama neden olan indirimler nedeniyle işyeri çalışanları da zor anlar yaşadı.

İşyeri sahibi Gülmez ise, "indirimi vatandaşa hizmet amacıyla yaptık. herkes bu kısıtlı zamanda gelip ihtiyacını uygun fiayata alabiliyor. İsteyen herkesi bekleriz" diye konuştu.

Öte yandan mağazada bulunan ürünlerin yanısıra depodaki stokların da tükenme noktasına ulaştığı, kalan ürünlerinde 1-2 gün içerisinde tükenmesi bekleniyor.