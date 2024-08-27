Bartın Ulus Eldeş Barajı'nda su tutma işlemi tamamlandı

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bartın Ulus Eldeş Barajı'nda su tutma işleminin gerçekleştirildiğini belirterek, "Şu anda sulamaya ait imalatlar devam ediyor. 38 bin 560 metreküplük gövde dolgusunun yüzde 100'ünü tamamladık ve su tutma işlemini gerçekleştirerek barajı işletmeye aldık." ifadelerini kullandı.

Yumaklı yazılı açıklamasında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleriyle tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığını vurguladı.

Kurumun sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığına dikkati çeken Yumaklı, bu amaçla son 21 yılda 1367 baraj inşa edildiğini belirtti.

Yumaklı, bu yatırımlardan biri olan Bartın Ulus Eldeş Barajı'nda enerji kırıcı havuz, vana odası, dolusavak köprüsü ve yol destekleme duvar imalatlarının tamamlandığını ifade ederek, tesiste su tutma aşamasının gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Yumaklı, "Şu anda sulamaya ait imalatlar devam ediyor. 38 bin 560 metreküplük gövde dolgusunun yüzde 100'ünü tamamladık ve su tutma işlemini gerçekleştirerek barajı işletmeye aldık." bilgisini paylaştı.

"Sulama maliyetleri düşecek verim artacak"

Yumaklı, toplam 1000 dekar araziye can suyu verecek Eldeş Barajı'nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Baraj sayesinde Uluslu çiftçilerimiz modern sulama ile tanışacak, 1000 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip dikebilecek böylece kazançları artacak. Üreten herkesin yanında olmak bizim asli görevimizdir. Bu dev yatırımımızın başta Bartın olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yine bu tesisimizin yörenin bereketli topraklarına bereket katacağına yürekten inanıyorum."

Temelden yüksekliği 46,25 metre olarak projelendirilen Ulus Eldeş Barajı, gövdesi dolgu beton tipinde projelendirildi. 839 bin 830 metreküp depolama hacmine sahip olacak baraj, 1000 dekar araziye sulama suyu verecek.