Bartın Üniversitesi'nin salep orkidesini koruyan üretim projesi tamamlandı - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi'nin salep orkidesini koruyan üretim projesi tamamlandı

Bartın Üniversitesi\'nin salep orkidesini koruyan üretim projesi tamamlandı
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Bartın Üniversitesi'nin BAKKA desteğiyle yürüttüğü Sürdürülebilir Salep Üretimi projesi kapanış toplantısıyla sona erdi. Projede nesli tehlike altındaki salep orkidesinin korunması ve doku kültürüyle fide üretimi hedeflendi.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle hayata geçirdiği "Sürdürülebilir Salep Üretimi" projesinin kapanış toplantısında elde edilen çıktılar ve geleceğe yönelik hedefler değerlendirildi.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen "Sürdürülebilir Salep Üretimi" projesi sona erdi. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın ev sahipliğindeki kapanış toplantısında proje sürecinde yapılan çalışmalar, gerçekleştirilen eğitimler, salep orkidesinin korunmasına yönelik uygulamalar ve elde edilen sonuçlar hakkında katılımcılara bilgi verildi. Kapanış toplantısına Bartın Vali Yardımcısı Mehmet Anıl Çolak, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Sançar Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kuş, BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yafes Yıldız katıldı. BAKKA'nın Anadoludakiler Programı kapsamında desteklenen proje, BARÜ Bartın Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Gümüş tarafından yürütüldü. Proje kapsamında Bartın'da doğal olarak yetişen ve nesli tehlike altında bulunan salep orkidesinin korunması, sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve yerel üretim kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Projenin önemli çıktılarından biri olan doku kültürü laboratuvarında, doğal ortamdan temin edilen salep orkidesi tohumlarından fide üretimine yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmalarla bir yandan salep orkidesinin doğal kaynaklarının korunmasına katkı sağlanması, diğer yandan alternatif ve sürdürülebilir üretim tekniklerinin üreticilere kazandırılması hedeflendi. Toplantıda ayrıca salep orkidesinin korunmasına yönelik farkındalığın ve proje kapsamında elde edilen bilgi ve deneyimlerin üreticilere aktarılmasının önemi üzerinde duruldu. Kapanış değerlendirmesinde bulunan Rektör Akkaya, "Bartın Üniversitesi olarak sahip olduğumuz bilimsel bilgi ve araştırma altyapısının bölgemizin doğal ve tarımsal değerlerinin korunmasına yönelik kullanılmasını önemli buluyoruz. Bartın'ın önemli doğal değerlerinden biri olan salep orkidesinin korunması, sürdürülebilir üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve elde edilen bilgi birikiminin üreticilerimize aktarılması önem taşıyor. Proje kapsamında ortaya konulan çalışmaların bundan sonraki süreçte de sürdürülebilir üretime katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Gümüş'e ve katkı sunan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bartın Üniversitesi'nin salep orkidesini koruyan üretim projesi tamamlandı - Son Dakika

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