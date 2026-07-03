BASKİ'den birinci kademe suya yüzde 20 indirim

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Genel Müdürlüğü Haziran Ayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında su tarifelerine ilişkin önemli bir karar alındı. Genel Kurulda alınan kararla birinci kademe su kullanımına yüzde 20 indirim uygulanacak. Yaklaşık 652 bin aboneyi kapsayan düzenleme ile fatura tutarı ciddi oranda düşerken su tasarrufu da teşvik edilecek.

BASKİ Haziran Ayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın başkanlığında gerçekleşti. Su satış tarifelerinin düzenlenmesi konusunun görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Akın, vatandaşların üzerindeki maddi yükü kaldırmak için su tüketimi birinci kademede olan vatandaşlar için suda yüzde 20 indirim yapıldığı müjdesini verdi. Balıkesir'in 20 ilçesinde yıllardır altyapıda yaşanan sorunları birer birer çözen, yeni su kaynaklarıyla halkın içme suyuna erişimini artırmaya yönelik önemli yatırımları hayata geçiren Başkan Akın, tüm Balıkesir'i kapsayan ve toplam 651 bin 633 abonenin faydalanacağı şekilde, birinci kademe su kullanımına yönelik şartsız yüzde 20 indirim yapıldığını duyurdu.

"Mevzuata uygun bir tarife"

İhtiyaca uygun bir indirim çalışmasını hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Akın, "Hemşehrilerimiz için müjdeli bir haberi paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik zorlukları biliyoruz. Yine zaman zaman su faturaları için yapılan sitemleri de biliyoruz. Bizler bu şehrin yöneticileriyiz, bu gerçekleri göz ardı edemeyiz. Bu nedenle BASKİ'ye talimat verdim. 'Hem indirim muafiyeti kaldırılan vatandaşlarımızın daha az etkileneceği hem de bütün Balıkesir'imizin faydalanacağı bir indirim çalışmasını acilen hayata geçirelim' dedim. Arkadaşlarımızın çalışmaları sonucunda, su tüketimi birinci kademe ile sınırlı kalan, yani 1-10 metreküp arası su tüketen dar gelirli vatandaşlarımıza su fiyatlarında indirim yaptık. Zaten Balıkesir'imizin yüzde 80'e yakını birinci kademe kullanımını geçmemektedir. Yani Karesi, Altıeylül, Bandırma, Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç, Erdek, Marmara ve bunun gibi tüm Balıkesir'imizi kapsayan ve toplam 651 bin 633 abonemizin faydalanacağı şekilde, birinci kademe su kullanımına şartsız tam yüzde 20 indirim yapmış olduk. Yapacağımız indirim ile Büyükşehir Belediyeleri su tarife sıralamasında 1. kademe su fiyatında 5'inci, ortalama su fiyatında 7'nci, iş yeri su fiyatında ise 21'inci Büyükşehir Belediyesi konumuna gelmiş olduk. Kimsenin şüphesi olmasın ki bu çalışma; daha adil, daha şeffaf, vatandaşlarımızın ve coğrafi bölgelerimizin sosyoekonomik durumları da dikkate alınarak, yasal mevzuata uygun ve vatandaşlarımız arasında şeffaf bir tarife uygulaması için yapılmıştır" dedi.

"Balıkesir'de kimseyi susuz bırakmadık"

Alt yapı yatırımlarıyla tüm ilçelerde yıllardır göz ardı edilen sorunları çözerek sürdürülebilir ve kaliteli su yönetimi gerçekleştiren Başkan Akın konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımıza halihazırda maliyetinin çok altında su hizmeti vermekte olduğumuzu biliyorsunuz. Ancak hemşehrilerimizi bu zor ekonomik şartlarda bir nebze daha rahatlatabilmek adına su bedeline yüzde 20 daha indirim yapmış bulunuyoruz. Bunun sonucunda yaşanacak mali zararı da halkım ve Balıkesir ailem adına göğüslemeye, var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. Neden sadece birinci kademeye indirim yaptık? Hem tüm dünyada hem de Türkiye'deki uygulamalara baktığımızda az kullanımın teşvik edildiğinin hepimiz farkındayız. Medyadan takip ediyorsunuzdur, Bursa'mız İzmir'imiz Tekirdağ'ımız ve daha birçok şehrimiz susuzlukla ve kuraklıkla karşı karşıya. Geçtiğimiz sene birçok yere tankerlerle su taşındı, planlı su kesintileri yapıldı ancak Allah'a şükür Balıkesir'imizde kimseyi susuz bırakmadık."

Su tasarrufu teşvik edilecek, faturalar da düşecek

Genel kurulda konuşan Akın, "Balıkesir'imizin 3 bölgesinde de; merkezde, körfezde, Güney Marmara'da, Balıkesir'imizin geleceğini kurtaracak su kaynakları bulduk. Ancak ne olursa olsun hiçbir su kaynağı sonsuz değildir. Bu nedenle hem az kullanımı teşvik etmek hem de dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak için indirimi 1-10 metreküp arasında tutmak bir zorunluluktur. Villanın havuzunu dolduran vatandaşla, mütevazi şekilde 3-5 metreküp kullanan vatandaşımıza aynı tarife uygulamak ne Balıkesir'de ne Türkiye'de ne de dünyanın hiçbir yerinde adil olmayacaktır. Engelli, şehit yakını, gazi aileleri, öğrenciler ve sosyal yardım alan hemşehrilerimize Büyükşehir desteğimiz yine devam edeceği gibi bu indirimden de faydalanacaklardır" dedi. - BALIKESİR