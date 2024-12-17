Elazığ'a Yeni Sanayi Sitesi Müjdesi - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ'a Yeni Sanayi Sitesi Müjdesi

Elazığ\'a Yeni Sanayi Sitesi Müjdesi

Esnafların daha ferah ve ulaşımı daha kolay bir alanda şehre hizmet edecek yeni bir sanayi sitesi için heyecanla beklediğini dile getiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Yeni sanayi sitesiyle birlikle ilimiz daha modern bir iş ve yaşam merkezine sahip olacaktır" dedi.

17.12.2024 17:20  Güncelleme: 17:21
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Esnafların daha ferah ve ulaşımı daha kolay bir alanda şehre hizmet edecek yeni bir sanayi sitesi için heyecanla beklediğini dile getiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Yeni sanayi sitesiyle birlikle ilimiz daha modern bir iş ve yaşam merkezine sahip olacaktır" dedi.

Elazığ'a yapılması planlanan 3. Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Turhan ve yönetim kurulu üyeleri, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan'ı ziyaret etti. Elazığ'da yeni bir sanayi sitesine olan ihtiyacı uzun süreden beri gördükleri için harekete geçtiklerini ve bu konuda birkaç yıldan beri teknik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Turhan, "1970 yılların ihtiyaçları gözetilerek inşa edilen mevcut sanayi sitemiz günümüz ihtiyaçlarına cevap vermemesi ve hem halkımız hem de esnaflarımızın sorunlar yaşadığı için yeni bir sanayi sitesi yapılması amacıyla kolları sıvadık. Bu konuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucu yer tespiti yapılarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. İlimiz milletvekilleri, belediye başkanımız ve Elazığ TSO Başkanımız İdris Alan ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Bu konuda Dünya bankasından talep ettiğimiz kredinin gelmesini bekliyoruz. Bizler 3. Sanayi sitesini inşa etmekle birlikle mevcut sanayinin de faaliyetlerine devam etmesi ile ilgili de çalışmalar yapmakta ve bu teklifimizi ilimiz yetkililerine ileterek alternatifler öneriler üzerinde çalışmaktayız" diye konuştu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ise "Esnaflarımız daha ferah ve ulaşımı daha kolay bir alanda şehrimize hizmet edecek yeni bir sanayi sitesi için heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyorlar. Bu konuda ilimiz milletvekilleri, belediye başkanımız ve oda olarak bizler, bakanlık nezdinde sürecin hızlanması noktasında ortak bir irade ve gayret ortaya koyuyoruz. Dünya bankasından kredinin onaylanıp gelmesi sonrası 3. Sanayi Sitemizin yapımına başlanacaktır. Şehrimiz esnaflarının bu önemli sorununa çözüm noktasında oda olarak başından beri her platformda desteğimizi sürdürüyoruz. Yeni sanayi sitesi ile birlikle ilimiz daha modern ve prestijli bir iş ve yaşam merkezine sahip olacaktır" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'a Yeni Sanayi Sitesi Müjdesi - Son Dakika

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