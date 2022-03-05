Başkan Baş: "Sorumluluğumuz daha da büyüyor" - Son Dakika
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Başkan Baş: "Sorumluluğumuz daha da büyüyor"

05.03.2022 17:17
Başkan Baş: "Sorumluluğumuz daha da büyüyor"

Fatsa Madeni Eşyalar Odası Başkanı Ayhan Baş, seçimlerde karşısına aday çıkmamasının sorumluluklarını da artırdığını söyledi.

Fatsa Madeni Eşyalar Odası Başkanı Ayhan Baş, seçimlerde karşısına aday çıkmamasının sorumluluklarını da artırdığını söyledi.

Üyelerine en iyi hizmeti sunmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Baş, "Karşımıza seçimlerde adayın çıkmaması bizlerin sorumluluğunu daha da büyütüyor. Bu kapsamda üyelerimizin her sorununda ve taleplerinde yanlarındayız" dedi.

Üyelerinin desteğiyle başkan seçildiğini anlatan Ayhan Baş, "Üyelerimizi ziyaret ediyor, işleriyle ilgili sohbetler yapıyoruz. Bölgede onların sayesinde söz sahibi olduk. Yerinde oturan değil, üyelerin yanında olan bir başkan mantığı ile çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Fatsa'mızın esnafı gerçekten düzgün ve işine sahip çıkan kişilerden oluşuyor. Bizler de bu anlamda her alanda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her geçen gün üyelerimizle birlikte büyüyoruz. Hedefi olan bir kooperatifimiz. Üyelerimizin desteği hep yanımızda. Fırsat buldukça tüm esnaflarımızı gezerek onların sorunlarını dinliyoruz" diye konuştu. - ORDU

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Ayhan Baş, Fatsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Baş: 'Sorumluluğumuz daha da büyüyor' - Son Dakika


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