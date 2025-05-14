Başkan Böcek, Dünya Çiftçiler Günü'nde Çiftçilerle Buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

Başkan Böcek, Dünya Çiftçiler Günü'nde Çiftçilerle Buluştu

Başkan Böcek, Dünya Çiftçiler Günü\'nde Çiftçilerle Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tarımsal destekleri ve projeleri tanıttı. Çiftçilere yönelik yapılan destekler ve yerelden kalkınmanın önemi vurgulandı.

14.05.2025 14:54  Güncelleme: 14:59
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Antalya'nın farklı ilçelerinden gelen çiftçiler, kooperatif ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Böcek, üreticilere yönelik destekleri anlatarak, yerelden kalkınmanın önemine dikkat çekti.

ASAT Toplantı Salonu'nda düzenlenen buluşmada konuşan Başkan Böcek, çiftçilerin emeklerini takdir ettiklerini vurgulayarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. "İlacın, gübrenin, mazotun ne kadar zor şartlarda alındığını bilen bir başkan olarak üreticilerimizin her zaman yanında olduk" dedi.

Güneş enerjisiyle 360 milyon TL'lik destek

Artan enerji maliyetlerine karşı üreticileri desteklediklerini belirten Başkan Böcek, güneş enerji santralleriyle sulama kooperatiflerine bugüne kadar 360 milyon TL destek sağladıklarını, 2025 yılı için de 150 milyon TL'lik ek destek planlandığını ifade etti. Bu sayede 17 binden fazla çiftçi ailesinin enerji ihtiyacının %85'inin karşılanacağını kaydetti.

Kırsala yönelik destekler artırıldı

Yerelden kalkınma kapsamında salça, ceviz soyma ve üzüm sıkma makineleri gibi ekipman destekleri verdiklerini dile getiren Böcek, ayrıca Kumluca, Bozova ve Beykent'te kurutma ve paketleme tesisleri kurduklarını söyledi. Kuraklık nedeniyle ekilemeyen arazilerin yeniden tarıma kazandırılması amacıyla 26 kapalı devre sulama tesisiyle 40 bin dekar alan modern sulama sistemine kavuştu.

Başkan Böcek ayrıca, 900 kilometre boru, 35 adet süt tankı, 700 ton yem desteği sağlandığını, 15 bin arı kovanı dağıtıldığını ve 2 binden fazla kişiye arıcılık ile ipek böcekçiliği eğitimi verildiğini belirtti. Hayvancılıkla uğraşan 8 bin 600 üreticinin de su indirimi desteğinden yararlandığını söyledi.

Çiftçilerin taleplerini dinledi

Toplantı sonunda çiftçilerin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Böcek'e, katılımcılar teşekkür etti. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel de yer aldı. Katılımcılarla yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Başkan Böcek, Dünya Çiftçiler Günü'nde Çiftçilerle Buluştu - Son Dakika

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